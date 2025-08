Inter, addio in vista a centrocampo: Chivu ha scelto il sostituto

L’Inter prepara una rivoluzione nel reparto di centrocampo, addio in vista: Chivu avrebbe già scelto il sostituto

Mentre le lenti mediatiche sono tutte concentrate su Lookman, la dirigenza nerazzurra a fari spendi si sta concentrando anche sul reparto di centrocampo. Negli scorsi anni la mediana è stata uno dei punti di forza dei successi dell’Inter, ma quest’anno sembrano esserci novità all’orizzonte. In entrata, i nerazzurri hanno aggiunto Petar Sucic alla rosa, e il croato ha già fatto vedere cose interessanti nelle prime uscite stagionali, ma potrebbe non essere l’unico nuovo acquisto nel reparto per Marotta e Ausilio.

Prima però c’è da sfoltire: al momento infatti il centrocampo nerazzurro conta un nome in più rispetto alla scorsa stagione. Con Barella confermatissimo, Mkhitaryan che ha ancora un anno di contratto, e Frattesi e Calhanoglu che dopo essere stati con un passo fuori dall’Inter sembrano invece destinati a restare a Milano, a partire sarà sicuramente Kristjan Asllani, che non rientra nei progetti nerazzurri. Il giocatore, però, al momento ha rifiutato tutte le destinazioni che gli sono state prospettate nelle ultime settimane. Come detto, però, Sucic potrebbe non essere l’unico arrivo, e a lasciare il posto all’eventuale nuovo acquisto sarebbe un altro giocatore.

Zielinski lascia l’Inter?

Nelle ultime ore, il futuro di Piotr Zielinski è tornato ad essere fortemente in bilico. Le qualità del centrocampista polacco non si discutono, ma diversi fattori spingono a valutazioni la dirigenza nerazzurra. Su tutti lo stipendio piuttosto elevato del giocatore, a fronte di una resa che, sebbene non siano mancati gli spunti positivi, è stata comunque lontana dai fasti di Napoli e condizionata da diversi problemi fisici. In secondo luogo, l’arrivo di Chivu sulla panchina nerazzurra e la prospettiva di giocare spesso con un centrocampo a due pongono questioni sull’effettiva compatibilità di Zielinski con il nuovo progetto tattico dei nerazzurri, viste le caratteristiche differenti del giocatore.

L’Inter, insomma, per tutti questi motivi sarebbe orientata a cedere Zielinski in caso di offerta, e qualora si verificasse la cessione andrebbe su un tipo di giocatore totalmente differente. Chivu, secondo le indiscrezioni, gradirebbe avere un giocatore più difensivo e di rottura, un profilo che attualmente manca nell’Inter. In cima alla lista ci sarebbe Frendrup del Genoa, che sarebbe stato individuato dalla dirigenza nerazzurra come il profilo ideale. Prima però, come detto, resta da capire se si concretizzerà qualche pretendente per Zielinski.