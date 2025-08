Juve, Weah è già un ricordo: Tudor ha pure scelto il nuovo esterno

Timothy Weah è volato al Marsiglia e la Juve ha ora necessità di un sostituto: la scelta di Tudor sul nuovo esterno

Timothy Weah, alla fine, ha lasciato la Juventus. Era solo questione di tempo dopo il rifiuto al Nottingham Forest: per l’esterno figlio d’arte non c’era più spazio a Torino ed alla Continassa e così la dirigenza ha lavorato alacremente alla ricerca di una soluzione che potesse lasciare tutti felici e contenti.

Weah voleva semplicemente giocare la Champions League e così l’operazione si è chiusa alla fine con l’Olympique Marsiglia: De Zerbi cercava un esterno a tutta fascia dopo aver perso Luis Henrique e Weah vedeva di buon occhio il ritorno in Ligue 1, un campionato che conosce alla perfezione e che l’aveva messo in mostra.

Da qui la chiusura dell’operazione con i transalpini sulla base di un prestito oneroso da un milione di euro ed obbligo di riscatto a 14 milioni con ulteriori 3 di bonus per un totale di 18 milioni. Di fatto un incontro a metà strada tra i 15 messi inizialmente sul piatto dai francesi ed i 20 chiesti dalla Juve.

Una cessione obbligatoria considerato come Tudor non aveva alcuna intenzione di puntare su di lui in vista della prossima stagione. Una situazione emersa chiara già nel mondiale per Club che il nazionale statunitense ha visto quasi esclusivamente dalla panchina.

Juve, 12 milioni per il colpo in fascia: ma c’è la concorrenza della Premier

L’addio di Weah, pur se voluto dall’allenatore, ha però lasciato un vuoto sulla corsia destra che dev’essere inevitabilmente colmato. D’altronde anche Alberto Costa è stato ceduto e non vi sono grandi alternative per l’allenatore. Tudor, però, non si è certo perso d’animo, anzi.

Il tecnico ha già indicato le sue preferenze alla dirigenza. E così lo sguardo si è rivolto alla Spagna ed alla Liga per il nuovo cursore di fascia. Il nome gradito a Tudor è quello di Arnau Martinez, classe 2003 del Girona, club che nella scorsa stagione ha disputato la Champions League. Il calciatore si è messo in luce disputando un’ottima stagione ed attirando le attenzioni sul suo conto.

Ha un contratto in scadenza nel giugno del 2027, da qui la valutazione non elevata: bastano 10-12 milioni di euro per portarlo alla Continassa. Già, però, l’operazione non è semplice come sembra: c’è infatti la solita concorrenza della Premier League, con Crystal Palace e West Ham tra le più interessate al calciatore.

Servirà, quindi, muoversi in fretta, sperando che i catalani non aspettino altre pretendenti per dare vita ad un’asta e cederlo al miglior offerente: in questo caso, infatti, i milioni ed il fascino della Premier League potrebbero incidere in modo determinante.