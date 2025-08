Roma, super colpo internazionale per Gasperini: pronta l’offerta al Manchester City

I giallorossi vogliono accontentare le richieste del nuovo allenatore e starebbero preparando l’assalto a un nome super, direttamente dalla Premier League

La Roma di Gian Piero Gasperini inizia a prendere forma. La squadra giallorossa sta ben performando in amichevole, con i primi meccanismi del tecnico piemontese che stanno dando i loro frutti. Così, però, non basta. Il calcio d’agosto, si sa, è fine a se stesso. Dà indicazioni, ma sommarie e non può di certo essere un metro di giudizio concreto per quella che sarà tutta la stagione.

Dei segnali, comunque, sono arrivati e il Gasp ha annotato tutto. Quello che emerge, è che il neo arrivato allenatore della Roma, avrebbe chiesto ulteriori rinforzi alla società per migliorare la squadra. Per ritornare in Champions League, il materiale tecnico a disposizione del club non è sufficiente al momento. Ecco perché le richieste sul mercato non sono affatto concluse.

Anzi, secondo le ultime indiscrezioni il neo d.s. Massara, avrebbe iniziato a lavorare a un colpo che gaserebbe e non poco i tifosi romanisti. Un nome, proveniente dal Manchester City, che renderebbe ancora più pericoloso il reparto offensivo giallorosso, già ricco di talenti come Dybala, Soulé, Baldanzi e le punte Dovbyk e Ferguson.

Roma, tentativo per Echeverri: la valutazione del Man City

Il profilo indicato dai rumors più recenti, è quello di Claudio Echeverri. Trequartista approdato dal River Plate al Manchester City, conta fin qui solamente 3 presenze ufficiali con il club inglese, una di queste nel più recente Mondiale per Club. Il suo valore di mercato è di 18 milioni di euro circa, ma la società di Premier ne chiede almeno 28-30 per lasciarlo partire a titolo definitivo.

La reale volontà del City, però, è quello di non cederlo del tutto. Il Manchester, infatti, sarebbe intenzionato a farlo partire solamente in prestito, senza diritto di riscatto. Un modo per far abituare il giocatore al calcio europeo, senza però perderne il controllo sportivo, in caso di exploit e crescita individuale.

La Roma è la destinazione preferita del classe 2006 (20 anni a gennaio), che la preferirebbe al Girona in Liga. Sembrerebbe lui il nome scelto da Gasperini per supportare Dybala e Soulé, alle spalle della prima punta. Chiudere la trattativa con il City non sarà semplice, ma intanto il giocatore ha lasciato un commento proprio sotto la foto del suo connazionale Soulé dopo il gol in amichevole.

Il valore dei calciatori argentini nello spogliatoio giallorosso è enorme e anche il loro peso specifico per trattative come queste. Un lavoro di mediazione che potrebbe favorire proprio la chiusura positiva dell’affare, che verrà approfondito nei prossimi giorni.