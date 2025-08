Darwin Nunez, arriva l’annuncio per il Milan: il giocatore ha deciso e c’è l’accordo

L’attaccante uruguaiano, prima accostato al Napoli e poi ai rossoneri, ha preso la sua decisione per la prossima stagione: trovato anche l’accordo economico

Si sta per risolvere la piccola telenovela che ha visto come protagonista Darwin Nunez. Forse più che telenovela la dovremmo definire una mini serie, dato che in appena 2 mesi l’attaccante ha trovato la sua nuova destinazione. Ha saputo appassionare anche i tifosi italiani, dato che il suo nome è stato accostato per diverse settimane al Napoli e negli ultimi giorni anche al Milan.

I partenopei non hanno trovato l’accordo economico con il Liverpool e, dopo aver scartato Jonathan David, hanno fatto lo stesso anche con Nunez. Per il Milan, invece, il discorso è diverso. I rossoneri sono realmente interessati al giocatore, dato che il solo Gimenez non accontenta Massimiliano Allegri. Parallelamente prosegue la trattativa per Vlahovic, ma senza entrare ancora nel vivo.

Darwin Nunez gela le italiane: ecco dove giocherà

Per i club di Serie A, però, arrivano pessime notizie. Se per il Napoli il mancato arrivo di Nunez cambia poco in termini di mercato, essendo già arrivato Lucca in maglia azzurra, per il Milan la decisione dell’uruguaiano sposta un po’ di più. Sia chiaro, il giocatore del Liverpool non era l’unico profilo nel taccuino di Tare, né la soluzione a tutti i problemi, ma bisognerà rimboccarsi le maniche.

Questo perché, a 26 anni da poco compiuto, Nunez ha scelto di firmare con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Il club arabo, che a lungo ha cercato di portare in squadra Victor Osimhen, si è ritrovato senza il piano A, ma da tempo ne conservava uno alternativo. Gli arabi, infatti, puntavano all’uruguaiano già da mesi, anche quando il Napoli era in trattativa.

Con l’uscita di scena degli azzurri e una richiesta economica irraggiungibile per il Milan, la società di Saudi Pro League si è fatta avanti concretamente. Un’offerta da 53 milioni di euro di parte fissa e altri 10 circa di bonus. Le cifre hanno soddisfatto il Liverpool, che aveva respinto il Napoli, proprio perchè gli azzurri non si erano spinti neanche a 50.

Promesso anche uno stipendio monstre, uno dei motivi che ha attirato il giocatore a firmare con l’Arabia. Niente Europa, niente Italia e niente Serie A per Nunez, che nel club arabo partirà come grande favorita della competizione e ritroverà anche l’ex Milan Theo Hernandez.