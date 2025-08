Il Milan non si ferma più: dopo Jashari, Allegri ha il grande obiettivo

Max Allegri dopo Jashari abbraccia un altro grande colpo: è un suo pupillo e completa la rosa, adesso i rossoneri puntano davvero in alto

Una telefonata nella notte, un’accelerazione improvvisa e un nuovo volto in arrivo a Milanello. Il mercato del Milan sta prendendo una piega davvero interessante, e non solo per i grandi nomi. Mentre molti tifosi ancora commentano l’arrivo di Ardon Jashari, atterrato a Milano poche ore fa dopo una lunga trattativa da 34 milioni di euro più 3 di bonus con il Brugge, la dirigenza rossonera ha già chiuso un altro colpo.

E no, non stiamo parlando di una semplice scommessa: la sensazione è che questo giovane possa ritagliarsi un ruolo da protagonista già in questa stagione. Dopo gli arrivi di Luka Modric, Samuele Ricci e Pervis Estupiñán, la squadra di Massimiliano Allegri si arricchisce di un nuovo profilo, giovane ma già maturo, pronto a mettere il piede sull’acceleratore.

Un centravanti in arrivo, ma intanto ecco Athekame: affare fatto con lo Young Boys

È vero, Allegri lo ha ripetuto più volte: “Ci manca un attaccante, ci stiamo lavorando”. Eppure il Milan non ha voluto aspettare per completare anche un altro tassello chiave: la fascia destra. Il protagonista? Si chiama Zachary Athekame, classe 2004, proveniente dallo Young Boys.

Il suo nome circolava da qualche settimana tra gli addetti ai lavori, ma nessuno si aspettava una chiusura così rapida. E invece, tra ieri sera e questa mattina, l’accelerata decisiva: accordo totale tra le parti, operazione da 9 milioni di euro bonus inclusi.

Contratto già pronto per il ragazzo, che firmerà un quadriennale con opzione per un quinto anno. Lo stipendio? Si parla di circa un milione di euro a stagione, un investimento importante per un profilo giovane ma già molto seguito anche da club tedeschi.

La macchina burocratica si è già messa in moto: i documenti sono in fase di scambio tra le due società e Athekame è atteso in Italia entro il weekend per visite mediche e firma ufficiale. Il Milan, insomma, non vuole farsi trovare impreparato: dopo aver sistemato la mediana e la fascia sinistra, ora tocca al lato opposto del campo.

Milan, chi è Athekame: le caratteristiche gradite ad Allegri

E con Athekame, la sensazione è che si stia puntando su un terzino in grado di crescere in fretta, ma anche di dare subito un’alternativa concreta al titolare. Per chi ha seguito il campionato svizzero, il suo nome non suonerà nuovo: spinta, intensità e una grande capacità di leggere le situazioni difensive. Un mix raro, soprattutto a 20 anni.

Con l’arrivo del giovane laterale svizzero, il reparto dei terzini sembra finalmente completato. Ma conoscendo l’approccio di Tare e della nuova dirigenza, è difficile pensare che il mercato sia finito qui. Il centravanti resta il nodo da sciogliere, ma intanto la rosa rossonera prende forma giorno dopo giorno, col giusto mix tra esperienza e freschezza.

E chissà che proprio Athekame non possa essere la sorpresa della stagione. In fondo, ogni grande squadra ha bisogno di volti nuovi pronti a stupire. Tu, tifoso rossonero, sei pronto a farti sorprendere?