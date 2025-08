Inter, la strategia per Lookman è chiara: c’entra anche la Juve che ora trema

In casa nerazzurra si studia una nuova strategia per arrivare a Lookman: nel piano di Marotta c’entra anche la Juve che ora può essere beffata

Ademola Lookman e l’Inter, una nuova puntata è pronta per andare in onda. Quasi inutile ricapitolare le puntate precedenti, basta sottolineare come negli ultimi giorni lo strappo del nigeriano con la Dea si è consumato definitivamente. Sono due giorni che l’esterno non si presenta a Zingonia per gli allenamenti, avrebbe addirittura svuotato l’armadietto.

Insomma, più chiaro di così non esiste: il nigeriano non ha intenzione di mettere più piede nel centro sportivo dell’Atalanta tantomeno indossare la maglia nerazzurra degli orobici. Un bel problema per i Percassi, ma fino ad un certo punto. L’Atalanta cede solo alle sue condizioni, l’ha sottolineato in più di un’occasione il patron e quindi alle giuste condizioni e ad un club di pieno gradimento, possibilmente all’estero.

La realtà, però, è ben diversa. L’accordo potrebbe arrivare ugualmente in caso l’Inter riesca a rilanciare. E da Viale della Liberazione sembra proprio questa l’intenzione: pronta una nuova offerta, stavolta più vicina ai 50 milioni di euro (almeno 45 milioni) e con una proposta che abbia bonus facilmente raggiungibili e quindi non legati alla conquista dello scudetto o della Champions League.

Non solo Lookman, il piano B dell’Inter di Marotta

L’Inter, però, ha in mente anche un altro piano. Chivu vuole fortemente Lookman, lo considera imprescindibile per la sua idea di gioco ma Marotta ed Ausilio battono anche altre piste. Nelle scorse ore si era profilata l’ipotesi Federico Chiesa, calciatore che Marotta apprezza, con l’esterno che è in cerca di rilancio e vuole tornare in Italia.

Sondata anche la pista che conduce a Nkunku del Chelsea, l’attaccante francese che non rientra più nei piani di Maresca ed è quindi acquistabile a prezzo di saldo. L’Inter, però, guarda ad ampio respiro e sembra proprio che sia finito nel mirino un altro calciatore.

Si tratta di Jadon Sancho, esterno del Manchester United legato ai Red Devils da un contratto di un solo anno ulteriore. L’inglese è pronto a giocare in Serie A, è un campionato che gradisce e verrebbe volentieri. E, aspetto di non secondo piano, ha un costo del cartellino decisamente abbordabile, di appena 25 milioni di euro.

Un calciatore appetibile, insomma, tant’è che è finito nel mirino della Juventus. Il club bianconero lo sta trattando ormai da diverse settimane ma non ha ancora chiuso l’accordo. Alla Continassa stanno trovando qualche difficoltà di troppo ed ora tremano nella grande beffa da parte del grande nemico Marotta.

In realtà Sancho è un profilo valutato com’è nella logica del mercato ma in Viale della Liberazione sono concentrati unicamente su Lookman: è lui il piano B e lo scandagliare altre piste è anche un modo per mettere pressione all’Atalanta. Una strategia che funzionerà? Solo il tempo lo dirà.