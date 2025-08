Non solo Raspadori: l’Atletico pesca in Italia, altri due big per Simeone

Diego Simeone vuole un centravanti e guarda alla Serie A: sono tre i calciatori nel mirino, militano in big del nostro campionato

Quando l’Atletico Madrid si muove, arrivano sempre pericoli e dolori per le italiane. Il club madrileno, d’altronde, ha fascino e disponibilità economica in grado di soddisfare quasi ogni tipo di richiesta. E poi giocare in Liga, al Metropolitano, per un pubblico caloroso come quello colchonero, beh non è certo di secondo piano.

Diego Simeone sta costruendo la squadra in vista della prossima stagione e, come spesso accade, guarda all’Italia per rinforzare la sua rosa. L’obiettivo è sempre lo stesso: lottare con Real Madrid e Barcellona per provare a conquistare il titolo nazionale. Ed il mercato, fin qui, è stato decisamente poderoso.

Il Cholo ha già pescato in Italia: ha rinforzato la difesa con Ruggeri acquistato quasi a peso d’oro dall’Atalanta ma i colchoneros hanno rinforzato la difesa anche con Hancko e Pubill, il terzino destro seguito anche da diverse società italiane. A centrocampo, invece, è arrivato Cardoso con Thiago Almada per una squadra potenziata in ogni reparto e pronta a promettere scintille.

Simeone vuole un bomber della Serie A: c’è anche un capocannoniere

Simeone, però, non è ancora soddisfatto del lavoro. Vuole una punta, soprattutto se dovesse partire Sorloth, e sono tre i nomi nel mirino. Piste che conducono tutte in Serie A. L’attaccante norvegese è finito nel mirino di Brentford e West Ham ed in caso di offerta da 25 milioni di euro sarà lasciato partire.

Come detto, sono tre le piste italiane su cui lavora Simeone: tre attaccanti di big del nostro calcio che potrebbero essere in uscita dai rispettivi club. Il primo della lista è Giacomo Raspadori del Napoli. E forse, questa, è la trattativa più difficile da chiudere.

Conte non vorrebbe privarsi del suo numero 81 e lo farebbe solo se dovesse essere il calciatore a chiedere la cessione oppure in caso di offerta davvero impossibile da rifiutare. Costa circa 30 milioni di euro ed a Simeone piace perché è polivalente, in grado di giocare sia come centravanti che come seconda punta.

L’Atletico, però, cerca anche veri e propri bomber d’area di rigore. Ed in questo caso, la strada conduce direttamente a Torino, in casa Juventus dove c’è Dusan Vlahovic in uscita. Il serbo 25enne ha realizzato 17 reti la scorsa stagione ed ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026. Bastano circa 25 milioni di euro per strapparlo alla Juve.

Chi può lasciare la Serie A dopo una sola stagione è Dovbyk. L’attaccante ucraino non ha incantato nella prima stagione e di certo non è il preferito da Gasperini. Ecco perché i colchoneros stanno pensando a lui considerato come al Girona aveva incantato tutti con gol a raffica.