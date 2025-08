Pallone d’Oro 2025, incredibile dall’Inghilterra: “Può vincerlo un calciatore di Serie A”

Iniziano i primi rumors sulla premio individuale più importante nel mondo del calcio: c’è anche un giocatore del campionato italiano tra i nomi riportati come possibili vincitori

Manca poco più di un mese all’assegnazione del Pallone d’Oro 2025, ma i primi rumors hanno iniziato a susseguirsi già in queste calde giornate estive. Appare normale, dopo la conclusione della scorsa stagione sono partiti i pronostici, con alcuni favoriti assoluti come Dembelé, o Lamine Yamal.

Per il primo pesa ovviamente la vittoria del Triplete, da protagonista assoluto di una stagione super per il Paris Saint Germain. Sul fresco 18enne del Barcellona, invece, a spiccare è un talento sorprendente e così precoce. Nonostante non sia arrivata la vittoria della Champions League, lo spagnolo ha vissuto un’annata indimenticabile.

Più indietro un profilo come Gianluigi Donnarumma, che meriterebbe più di una semplice menzione per quanto fatto con il PSG. Le sue parate in Champions sono state decisive, specie tra ottavi e quarti di finale, al punto tale da permettere ai parigini di arrivare a conquistare il trofeo. Il ruolo lo penalizza moltissimo, come successe anche a Buffon nel 2006 dopo il Mondiale in Germania.

Pallone d’oro 2025, McTominay possibile vincitore? L’indiscrezione

A scaldare i tifosi, però, sarebbe stata la notizia riportata in queste ore dal giornalista inglese Sam Cohen, che avrebbe riportato di un possibile inserimento di Scott McTominay tra i vincitori pronosticabili. Quasi impossibile che lo scozzese riesca a vincere il trofeo, ma il suo posizionamento in classifica potrebbe essere molto alto.

Uno dei grandi protagonisti del quarto scudetto del Napoli, otterrebbe così la sua prima nomination in carriera per il trofeo individuale più prestigioso del calcio mondiale, assegnato dalla rivista France Football.

La notizia non è ancora ufficiale, dato che la lista definitiva verrà resa pubblica solo domani. Ma per Scott si tratterebbe di un traguardo personale di enorme valore, arrivato dopo una stagione in cui ha dimostrato di saper essere decisivo sia a livello di club che con la nazionale scozzese.

Il centrocampista non sarebbe l’unico candidato proveniente dalla Serie A, dato che anche Lautaro Martinez resta uno dei nomi che avranno grandi chance di scalare la classifica.

La pessima finale contro il PSG rovina la stagione dell’argentino, che però verrà quasi sicuramente preso in considerazione come uno dei 30 nomi candidati per alzare il trofeo. Come ogni anno, non mancheranno le sorprese. La cerimonia si svolgerà il prossimo 22 settembre.