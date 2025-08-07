Allegri ed il “patto con il Diavolo”: Leao via a 100 milioni per una squadra da scudetto

Il Milan potrebbe cedere Rafa Leao: in arrivo un’offerta da 100 milioni di euro. Il club rossonero potrebbe rivoluzionare la rosa e puntare allo scudetto

Il Milan sta cambiando volto e pelle: una squadra totalmente nuova, non tanto negli uomini, quanto nello spirito. Allegri ha dato un’anima ed una identità nuova alla squadra, ha rivoluzionato l’organico e dato il via ad un nuovo corso che si spera – almeno in via Aldo Rossi – possa essere vincente.

D’altronde la scelta dell’allenatore livornese non è stata certo casuale. Già dal precampionato sembrano buone le indicazioni, sia guardando il gioco che i risultati. Sarà poi come sempre il campo a decidere e dare l’ultima sentenza. In vista dell’inizio del campionato le prime indicazioni sembrano chiare, intanto: il nuovo (vecchio) leader del suo Milan è Rafa Leao, accentrato ed avanzato come posizione, utilizzato nel ruolo di seconda punta nel 3-5-2.

Il lusitano fin qui ha dato segnali importanti e positivi, segnale inequivocabile di come possa essere una situazione davvero molto interessante. Rafa Leao, però, potrebbe anche vivere gli ultimi giorni da milanista. Il Tottenham, dopo aver salutato Son, cerca un grande colpo in zona offensiva e nel mirino c’è proprio l’esterno portoghese.

E per convincere il Milan sarebbe pronta anche una mega offerta, quasi impossibile da rifiutare: ben 100 milioni tondi. Il Milan al momento lo considera incedibile ma qualora dovesse arrivare la proposta ufficiale, le cose potrebbero anche cambiare.

Milan, quattro colpi per 100 milioni: chi può arrivare in rossonero

Ben 100 milioni di euro, infatti, sono una cifra davvero importante. Un importo che consentirebbe ad Allegri di rivoluzionare ulteriormente la squadra, costruendo un Milan stellare ed in grado di lottare direttamente per il campionato. Se reinvestiti tutti, infatti, consentirebbero di colmare ogni lacuna ancora esistente nell’organico.

Partendo dall’attacco, 20-22 andrebbero direttamente alla Juve per portare a Milanello Vlahovic, il pallino di Allegri. Servirebbe, poi, un altro attaccante, magari più adatto di Leao al 3-5-2. E va da sé come si possa puntare direttamente sia su Boniface che su Embolo ma anche Hojlund sarebbe opzione da prendere in considerazione.

Se in mediana è stato appena ingaggiato Jashari, Javi Guerra potrebbe anche non essere più un obiettivo prioritario. Lo sarebbe, però, Zinchenko, che insieme ad Estupinan formerebbe una coppia di laterali mancini di tutto rispetto. Il Milan, però, potrebbe rinforzare la difesa, il reparto dei centrali con un obiettivo dell’Inter.

Ci riferiamo a Giovanni Leoni, il centrale rivelazione dell’ultima stagione di Serie A. Classe 2006, 17 presenze ed una rete nel campionato finito due mesi fa ed ampi margini di miglioramento. Avvezzo alla difesa a quattro ma anche a tre, sarebbe un rinforzo anche per il futuro.

Quattro calciatori per tre reparti, rinforzi che sarebbero congeniali al 3-5-2 varato da Allegri e potrebbero proiettare il Milan direttamente in lotta per lo scudetto. Leao è imprescindibile in questo momento, ma Max potrebbe chiudere un patto con la dirigenza: addio al numero 10 per una squadra ancora più forte. La storia del calcio è piena di esempi simili.