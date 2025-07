Vlahovic al Milan sposta gli equilibri, Allegri in corsa per lo scudetto: pronta l’offerta ufficiale

L’eventuale trasferimento del serbo in rossonero, sposterebbe gli equilibri del campionato italiano: le cifre dell’offerta per l’attaccante

Il futuro di Dusan Vlahovic resta appeso a un filo. L’attaccante bosniaco è alla ricerca di una destinazione in vista della prossima stagione e il rischio di ritrovarsi senza un club è molto alto. Una vicenda molto simile a quella che ha vissuto Victor Osimhen lo scorso anno, ma con la differenza che il suo rapporto con il Napoli si era definitivamente strappato.

Non è lo stesso per il classe 2000 e i bianconeri, ma è evidente che la società vuole farlo partire. I 12 milioni di stipendio sono eccessivi per le casse della proprietà e per il nuovo modus operandi sul mercato, da qui la volontà di una cessione. La pista del rinnovo annuale, per evitare di depauperare il valore del calciatore, è stata presa in considerazione, ma non è semplice far avvenire il tutto.

Il Napoli ci riuscì proprio con Osimhen lo scorso anno, con l’arrivo del Galatasaray a fine mercato, che salvò tutti. Sarà il Milan la salvezza della Juve per quest’estate? Sicuramente Max Allegri sarebbe felice di allenare nuovamente il centravanti, che sposterebbe eccome gli equilibri del campionato.

Vlahovic al Milan, i rossoneri entrerebbero in corsa scudetto: le cifre

Un trasferimento come quello di Vlahovic, magari negli ultimi giorni di mercato, per cifre veramente irrisorie, sposterebbe eccome gli equilibri del campionato. L’attaccante resta pur sempre un fattore per la Serie A e il Milan si rinforzerebbe notevolmente in vista della prossima stagione, dove disputerà una sola partita a settimana.

Il Napoli resta la squadra favorita e l’Inter non starà a guardare, come dimostrato dall’interesse per Lookman, ma è chiaro che un Milan rinforzato da Vlahovic e con un esperto come Allegri al comando, potrà assolutamente dire la sua anche per la corsa scudetto.

La seconda stella è a un passo, ma bisognerà colmare il gap con le rivali, specie dopo l’ultima stagione. Senza dimenticare la stessa Juventus, o la Roma di Gasperini che si sta rinforzando. Vlahovic, come detto, farebbe pendere l’ago della bilancia verso i rossoneri, in una corsa a 3 per il titolo, specialmente se si pensa alle cifre fin qui discusse.

Il Milan starebbe valutando un’offerta tra i 25 e i 30 milioni di euro, che potrebbe bastare a convincere la Juve, specie se i giorni continueranno a passare. Con l’avvicinarsi della fine del mercato, il valore del giocatore diminuirà ulteriormente e la fretta da parte dei bianconeri di vendere l’attaccante, crescerà ancora. Ci aspetta un mese intensissimo.