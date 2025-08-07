Inter, così si mette male: Liverpool pronto ad acquistare un super obiettivo dei nerazzurri

I nerazzurri rischiano di veder sfumare un importantissimo obiettivo di mercato, per via dell’inserimento dei Reds nella corsa al giocatore: i dettagli

Il calciomercato dell’Inter stenta ad ingranare. Dopo gli arrivi di Sucic e Luis Henrique, ormai due mesi fa, la società ha completato solamente l’acquisto di Bonny nelle ultime settimane. Tanti rumors, ma poco movimento.

Anche in uscita, dopo l’addio di Correa e Valentin Carboni, sono state riscontrare difficoltà a far partire esuberi come Asllani, Taremi e il prossimo nome in uscita sarà quello di Sebastiano Esposito, non il primissimo nella lista da escludere.

Nessun arrivo di livello in difesa, stessi nomi anche a centrocampo e una trattativa infinita per arrivare a Lookman in attacco. L’Inter non aveva bisogno di stravolgere la propria rosa, ma a un mese dalla fine del calciomercato, i tifosi si aspettavano qualche operazione in più per ringiovanire e rinforzare una squadra uscita con le ossa rotte dalla scorsa stagione.

Inter, occhio a Leoni: il Liverpool si inserisce nella corsa

Un altro dei nomi che rischia di sfumare tra gli obiettivi nerazzurri, è quello di Giovanni Leoni. Il difensore del Parma è stato identificato come il vero grande obiettivo del reparto arretrato dell’Inter, ma strapparlo al Parma è difficilissimo. Chivu lo conosce bene e lo ha reso lui un titolare indiscusso dei ducali e desidera portarlo a Milano.

Riuscire, però, a chiudere una trattativa del genere è davvero complesso. La squadra emiliana non chiede meno di 35/40 milioni di euro per una delle sorprese nel finale dello scorso campionato. Sa di avere tra le mani un tesoretto importante e dopo le cessioni di Bonny e Sohm, più quella probabile di Man, vuole trattenere alcuni dei suoi gioielli come Bernabé, Suzuki e lo stesso Leoni.

Un tentativo di resistenza verrà fatto, ma davanti all’offerta monstre ci sarà ben poco da fare. Potrebbe presentarla persino il Liverpool, che secondo i rumors più recenti si sarebbe inserito nella corsa al calciatore. I Reds diventerebbero una priorità assoluta per il giovane centrale, che non ci penserebbe due volte a un’esperienza simile, quella che può cambiarti la vita.

L’Inter si ritroverebbe fregata, senza possibilità di ribattuta. I nerazzurri non hanno ancora spinto realmente sull’acceleratore per Leoni, ma la sensazione è che il tempo a disposizione sia poco. Ancora un mese e il mercato si chiuderà e avremo le risposte su quale sarà la squadra del classe 2006 nella prossima stagione.