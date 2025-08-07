Milan, altro che Vlahovic: Allegri ottiene un vero top player in attacco

Dusan Vlahovic si allontana dai rossoneri: Allegri può avere un vero top player in attacco, ecco di chi si tratta

Jashari è già arrivato, Athekame lo farà nel week end. Sono gli ultimi due colpi di un Milan scatenato sul mercato che, in questo modo, ha completato i rinforzi sia per quanto riguarda il centrocampo che per le corsie laterali. Considerati anche gli arrivi di Modric, Ricci ed Estupinan, sono cinque i volti nuovi nella rosa milanista, per un upgrade che appare decisamente evidente.

Se Como e Napoli, per motivi differenti, hanno fatto la parte del leone in questa sessione di mercato, non si può dire che il Milan sia stato a guardare, anzi. Certo, cessioni eccellenti vi sono state – vedi Reijnders e Theo Hernandez – ma la dirigenza ha reinvestito completando la rosa e soprattutto seguendo i desiderata dell’allenatore.

I nuovi acquisti non sono arrivati subito, ma il tecnico livornese si può ritenere soddisfatto. Anzi, quasi. Manca ancora un tassello, di non proprio conto: è quello di un centravanti che possa alternarsi a Santiago Gimenez nell’economia di una stagione lunga e snervante, nonostante il Milan non giochi le coppe europee.

Milan, arriva in prestito: bomber da 26 gol

E per l’attacco è stato individuato anche il sostituto ideale: si tratta di Dusan Vlahovic, bomber in uscita dalla Juventus. La trattativa, però, non decolla in questi ultimi giorni. I bianconeri chiedono circa 25 milioni di euro e, vista la scadenza del contratto tra un anno, in via Aldo Rossi si son piazzati in una posizione di strategica attesa, utile per provare a risparmiare qualche milione.

Nel frattempo, i rossoneri guardano altrove. Il mirino, manco a dirlo, è finito in Premier League, lì dove potrebbe sbloccarsi una situazione che renderebbe il Milan in grado di sbloccare definitivamente la situazione. Si tratta di Rasmus Hojlund che il Manchester United potrebbe decidere di cedere con la formula del prestito.

L’attaccante danese ha sempre meno spazio, con i Red Devils che dopo aver ingaggiato Cunha e Mbuemo sono ad un passo dall’acquistare anche Benjamin Sesko, dopo un derby di mercato vinto con il Newcastle. Va da sé che l’attacco dovrebbe essere sfoltito ed il danese è uno degli indiziati a lasciare Manchester.

Nella sua avventura a Old Trafford, 26 gol in 95 presenze, una media non certo incantevole per un bomber. La Serie A, però, la conosce bene ed i suoi 10 gol in 34 presenze al primo anno sono ancora negli occhi di tutti. Il Milan osserva, pronto ad approfittarne in ogni momento.

Il possibile ingaggio di Hojlund in prestito, naturalmente, farebbe cadere l’opzione Vlahovic con buona pace della Juve che ha anche trattato il danese prima di virare tutto su Kolo Muani.