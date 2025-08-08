Incredibile Donnarumma, Luis Enrique lo fa fuori: cos’è successo al PSG

Novità clamorosa che riguarda il portiere azzurro e il suo futuro nel club parigino, la scelta del tecnico spagnolo è fortissima: cosa sta succedendo

Novità incredibile quella che si appresteranno a vivere i tifosi del Paris Saint Germain in vista della prossima stagione. Gianluigi Donnarumma, infatti, non sarà più il titolare nella porta del club più vincente nell’ultima stagione europea di calcio. I francesi sono reduci dalla conquista del Triplete, con Ligue 1, Coup de France e Champions League conquistate e una finale di Mondiale per Club persa a sorpresa.

Tra i grandi protagonisti della scorsa annata, sicuramente c’è stato Gianluigi Donnarumma, che specialmente in Champions ha dato il meglio di sé. Le parate negli ottavi e nei quarti di finale sono state determinanti per riuscire a conquistare l’accesso alla finalissima, stravinta per 5-0 contro l’Inter. Proprio le sue prestazioni gli hanno permesso di rientrare nell’elenco dei 30 candidati al Pallone d’Oro.

Donnarumma out dal PSG: cos’è successo

Allora perché il portiere si ritrova fuori dall’elenco dei potenziali titolari nella prossima stagione? La risposta si ritrova immediatamente nella questione contrattuale. Non una novità penseranno i tifosi del Milan. Gigio, infatti, è in scadenza nel 2026 e non ha trovato un accordo per rinnovare il proprio contratto con il PSG.

L’aspetto economico ha fatto chiaramente la differenza e per il 26enne il prossimo sarà l’ultimo anno in Francia. Il Paris Saint Germain ha già compreso che il portiere cambierà area a parametro zero. Una perdita economica importante, ma che non ha impedito al club di fiondarsi già sul suo sostituto.

È di queste ore, infatti, la notizia che il top club parigino abbia chiuso un accordo con il Lille per Chevalier. Affare da 40 milioni di euro che porterà così a un cambio di gerarchie in porta. Una decisione importante da parte della società e dello stesso Luis Enrique, che ha già stabilito che il neo arrivato sarà il titolare della prossima stagione.

Questo, almeno, è quello che sostiene l’Equipe in queste ore. Luis Campos ha chiarito che Donnarumma sarà la seconda scelta e che si accomoderà in panchina. Nessun dualismo e nessun caso diplomatico con il nuovo arrivato. La decisione è irreversibile, almeno per il momento. Gigio è stato contattato da Manchester United e Galatasaray, ma quest’anno resterà a Parigi, per poi trovare una nuova destinazione nella prossima stagione. Difficile un ritorno in Serie A, l’ingaggio resta proibitivo.