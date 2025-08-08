Kolo Muani vuole la Juve, spuntano nuovi retroscena: si attende un gesto che cambierebbe tutto

L’attaccante francese vuole giocare solamente in bianconero nella prossima stagione e sarebbero emersi nuovi retroscena: si aspetta un gesto del club che cambierebbe tutto

Prosegue il flirt tra Kolo Muani e la Juventus dopo i 6 mesi abbondanti vissuti insieme nella scorsa stagione. Arrivato il 23 gennaio alla corte di Thiago Motta, ha da subito lasciato un impatto esplosivo, come dimostrato anche nel Mondiale per Club. In 22 presenze con la maglia bianconera ha realizzato 10 gol e 3 assist, con una media realizzativa di quasi una rete ogni due partite.

Numeri che hanno spinto la Juventus a chiedere un prolungamento del prestito almeno fino al Mondiale per Club (concesso) e subito dopo ad avviare una trattativa per l’acquisto.

Proprio sulle modalità, nascono le maggiori disparità tra le due società. Se da una parte il Paris Saint Germain, proprietario del cartellino, vorrebbe lasciarlo partire a titolo definitivo, dall’altra la Juve lo vorrebbe riportare in rosa, sempre attraverso un prestito.

Kolo Muani e la Juve, la distanza si assottiglia: cosa serve ora

Il PSG avrebbe stabilito il valore del giocatore a 50 milioni di euro. Una spesa importante per la Juventus, che non ha ancora ceduto Dusan Vlahovic. Proprio la mancata uscita del serbo, è uno dei grandi impedimenti per chiudere l’affare con i parigini.

Il tempo, però, scorre e anche per i protagonisti dell’ultimo Triplete, fa comodo liberarsi di Kolo Muani e risparmiare sul suo ingaggio. Da qui le chance di un prestito che aumenterebbero con il trascorrere del mese di agosto.

Un punto di incontro tra le parti, sarebbe quello di un prestito oneroso con obbligo di riscatto nella prossima stagione. Così facendo, la Juve potrebbe dare un piccolissimo acconto al Paris Saint Germain, rientrare economicamente attraverso cessioni e partecipazione alla Champions League e saldare il resto del cartellino solamente la prossima estate.

Un’opzione che prenderebbe sempre più quota anche in Francia, con il PSG che non ha intenzione di portare questa storia troppo alle lunghe. Intanto, il calciatore continua a lasciare like, con l’intenzione di lanciare un segnale chiaro, in attesa di un affondo della Vecchia Signora.

Senza cessione di Vlahovic, però, i bianconeri non possono muoversi. Servirà la partenza del serbo, magari al Milan, per poter incassare un buon gruzzolo e, soprattutto, risparmiare sull’ingaggio monstre, lasciando spazio in attacco proprio al centravanti francese. A circa 2 settimane dall’inizio della Serie A, il mercato in casa Juventus è ancora un cantiere apertissimo.