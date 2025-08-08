Lookman all’Inter, strada di nuovo in salita: ora c’è anche una rivale temibile

Ademola Lookman, la strada per l’Inter è sempre più complicata: ora entra in scena una nuova concorrente temibile

Ademola Lookman continua a regalare notizie e spettacolo, con l’evolversi della sua trattativa da seguire come se non di più di una soap opera di medio livello. L’esterno nigeriano ha strappato forse definitivamente con l’Atalanta: ha svuotato l’armadietto ed ha lasciato il centro sportivo, non si allena da giorni e sembra abbia lasciato addirittura la città.

Insomma, sembra una posizione ancora più netta e decisa rispetto allo scorso agosto quando non prese bene – eufemismo – la mancata cessione al Paris Saint Germain poi Campione d’Europa. Non vuole perdere un altro treno importante Lookman, ed ha deciso di sfidare a viso aperto l’Atalanta.

Pugno duro proprio come quello dei Percassi che non hanno bisogno di cedere vista la disponibilità economica che hanno al momento, anche grazie e soprattutto alle partenze di Ruggeri all’Atletico Madrid e Retegui all’Al Qadisiah. E proprio per cercare il bomber sostituto dell’attaccante dell’Italia, Luca Percassi era a Londra.

Lookman, spunta un club inglese: costa 50 milioni

E la pista londinese può aver regalato anche scenari imprevedibili e di certo non positivi per l’Inter. I nerazzurri, infatti, sono in attesa, pronti a rilanciare provando ad avvicinare le richieste della Dea. L’Inter, però, non può far passare troppo tempo. Se il nigeriano ha già un accordo con i nerazzurri ed aspetta l’Inter, sulle sue tracce è piombato anche l’Arsenal.

I Gunners puntano anche Rodrygo del Real Madrid ed Eze del Crystal Palace ma Lookman fa parte del trittico di possibili scelte da mettere a disposizione di Arteta. D’altronde i 20 gol segnati nell’ultima stagione sono un biglietto da visita decisamente appetibile per qualunque club.

L’Arsenal ha già indicato l’offerta giusta: servono 45 milioni di sterline, circa 50 milioni di euro al cambio attuale. I Gunners stanno al momento valutando la situazione e tutte le possibili opzioni considerato come in rosa vi sono due giovani interessanti – Ethan Nwaneri e Max Dowman – e servirebbe la cessione di un big che potrebbe essere quindi il 30enne Leandro Trossard.

A parità di offerta, l’Atalanta preferirebbe di gran lunga l’opzione estero, come peraltro indicato più volte anche da Percassi sia al calciatore che a mezzo stampa. L’Inter dovrà quindi convincere la Dea con una proposta davvero molto convincente per provare ad acquistare il calciatore e vestirlo di nerazzurro.

Nel frattempo sono già quattro i giorni di assenza dagli allenamenti e l’Atalanta presto prenderà i dovuti provvedimenti. Di certo assisteremo a nuove puntate nei prossimi giorni.