Hojlund, è davvero l’uomo giusto per il Milan? I numeri dei migliori attaccanti con Allegri

L’attaccante del Manchester United è davvero il profilo giusto per i rossoneri? O l’ipotesi Vlahovic resta la più funzionale? Ripercorri i numeri dei centravanti con il tecnico toscano

Prosegue la ricerca dell’attaccante da parte del Milan, che non sembra accontentarsi di Gutierrez come centravanti in vista della prossima stagione che è alle porte. Tra circa due settimane i rossoneri inizieranno il loro campionato in casa contro la Cremonese e potrebbero affidarsi al messicano, ma lasciando sempre aperte le porte a un nuovo innesto.

Non tramonta anche l’ipotesi di un acquisto entro i prossimi 15 giorni, che possa persino già essere convocato per la gara casalinga contro il club neo promosso, oppure per la trasferta di Lecce del prossimo 29 agosto. Con due gare sulla carta abbordabili, è richiesta una partenza sprint al Milan, che non potrà sbagliare dopo la scorsa stagione. Da qui la volontà di investire ancora sul mercato.

Hojlund è davvero l’uomo di Allegri? Chi sono i suoi migliori bomber

Tra i profili accostati in queste ore al Milan, c’è sicuramente quello di Rasmus Hojlund. L’attaccante del Manchester United, dopo una buona stagione all’Atalanta, venne acquistato proprio dai Red Devils per quasi 78 milioni di euro nel 2023. In due anni ha totalizzato 96 presenze, realizzando 26 gol e 6 assist. Non numeri da capogiro, non dati pessimi, ma sicuramente condizionati dalla spesa monstre per prelevarlo dalla Dea.

Ma siamo sicuri che un giocatore così, sia il nome giusto per Allegri al Milan? Se analizziamo quali sono i 5 migliori goleador sotto la guida tecnica dell’allenatore toscano, possiamo notare che in quinta posizione è presente Vlahovic con 41 reti, preceduto da Mandzukic a 44, Higuain a 55, Ibrahimovic a 56 e Paulo Dybala a 93.

Due sono gli aspetti che risaltano subito all’occhio. Il primo è che per fare questi numeri, sono serviti dalle 2 alle 5 stagioni. Che tutti i calciatori citati, sono tecnicamente più validi di Hojlund, ma anche più cattivi sotto porta. E, infine, che almeno 3 di questi erano centravanti puri, come li conoscevamo un tempo.

Solo Dybala era un fantasista e Mandzukic venne adattato a jolly. Hojlund appare come un ibrido che potrebbe non rappresentare il profilo ideale per Allegri. Inoltre, non parliamo di un bomber di razza da 20 gol a stagione e con il Max 2.0 fare gol è più complesso. Crediamo fortemente che Vlahovic sia una scelta più giusta per il Milan, ma la distanza economica sul cartellino potrebbe fare la differenza nella fumata finale.