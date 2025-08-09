Icardi, con Osimhen sarà addio? Le chance di rivederlo in Serie A

L’attaccante argentino dovrà dire addio al Galatasaray con l’arrivo a titolo definitivo di Victor Osimhen? Cosa filtra sul futuro del centravanti e un suo probabile ritorno in Italia

Approdato nel 2022 in Turchia, Mauro Icardi si è subito ritagliato un posto da protagonista nel Galatasaray. Prima in compagnia di Mertens e poi di Osimhen, è riuscito a diventare un idolo dei tifosi. Dal suo esordio con la maglia giallorossa, ha toccato quota 87 presenze, realizzando 61 gol e servendo 22 assist. Numeri pazzeschi, con una media di quasi una rete a partita.

L’ultima stagione è stata travagliata, con la rottura parziale del legamento crociato e solo 14 partite disputate. Il peggio sembra ormai passato e il 32enne di Rosario ha intenzione di riprendersi il campo. Durante il suo periodo di stop, però, Victor Osimhen ha spazzato via ogni dubbio (qualora potessero esserci) sul suo conto, diventando capocannoniere della squadra e trascinandola a vincere il titolo in Turchia.

Icardi via dal Gala per la Serie A? Tutta la verità

Ma la firma del nigeriano non cambierà affatto la posizione di Mauro Icardi. Secondo quanto riferito dai media turchi, infatti, l’attaccante è intenzionato a fare del suo meglio al rientro, per portare ancora più in alto, anche in Europa, il Galatasaray.

Al fianco di Osimhen, l’attacco dei giallorossi turchi è ancora più pericoloso e la società è infatti intenzionata a rinnovargli il contratto. Attualmente in scadenza al 2026, l’intenzione è quella di portarlo fino al 2028, sempre a 6 milioni di euro a stagione. Un modo per dimostrare la grande fiducia nei suoi confronti e di ripagare quanto fatto dal calciatore in questi anni.

Niente sogno Serie A dunque, con l’argentino che sembra destinato a chiudere la sua carriera proprio in Turchia o, al massimo, in Argentina. Nelle scorse stagioni fu accostato al Monza e un club come il Como avrebbe potuto valutare un colpo simile, ma si tratta solamente di fantacalcio e non di trattative concrete.

L’unica certezza è che Icardi ha una voglia incredibile di tornare al gol e lo vorrà fare già nella prossima stagione. Il campionato turco è alle porte e ripartirà con i campioni in carica del Galatasaray che dovranno difendere il titolo. Senza Mertens, toccherà a un Osimhen pienamente in focus centrare ancora una volta l’obiettivo minimo e sperare in qualcosa di grande anche in Europa.