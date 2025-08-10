Donnarumma saluta il PSG, la Serie A resta solo un sogno? Quale club potrebbe acquistarlo

Il portiere azzurro lascerà i parigini, ma un ritorno in Italia oscilla tra sogno, realtà e utopia: quale club potrebbe davvero acquistare Gigio

Pochi giorni fa, vi avevamo parlato dell’esclusione di Gigio Donnarumma dal PSG per la prossima stagione. Luis Enrique lo ha escluso dalla lista dei titolari, dopo il mancato rinnovo del giocatore con il club. Non è stato trovato l’accordo tra le parti e il contratto in scadenza nel 2026 ha spinto i parigini a una decisione forte.

L’acquisto di Lucas Chevalier per 40 milioni dal Lille, ha confermato la volontà della dirigenza parigina di puntare su un nome nuovo. Un paradosso, se si pensa che nel Triplete conquistato dal Paris Saint Germain, le mani di Donnarumma hanno avuto un peso enorme. Le sue parate negli ottavi e quarti di finale di Champions League, sono state determinanti per il passaggio dei turni e la conseguente vittoria finale.

Donnarumma via dal PSG, ritorno in Italia? Le chance

Per Donnarumma si sono aperte così due strade: la prima è quella della permanenza al PSG per un’intera stagione da panchinaro, nell’anno del Mondiale. La seconda è quella di trovare una nuova destinazione, che lo soddisfi economicamente e come progetto sportivo. Una soluzione per nulla semplice quest’ultima, dato che sono pochi i club con le stesse disponibilità economiche dei parigini in Europa.

In caso di addio, quali sarebbero le società veramente in corsa per Donnarumma? Nessuna si è mossa concretamente e la Premier League ha rappresentato solamente un rumor, un piccolo sondaggio da parte del Manchester United. Nulla di concreto e anche per questo Gigio è fermo, in attesa di capire bene cosa fare davvero.

E la Serie A, intanto, appare a tutti più come un’utopia. Il Napoli campione d’Italia ha già trovato la sua coppia di portieri. Al Milan non tornerà mai. La Roma è coperta con Svilar, mentre l’Atalanta è una squadra con un progetto in calo. La Lazio non può fare mercato, mentre la Juventus non può permettersi una spesa così importante in questa stagione.

Più facile che tutto venga rimandato al prossimo anno, a parametro zero, con l’Inter che potrebbe diventare la squadra più intrigante in fase di mercato o la clamorosa suggestione Como, club che disporrebbe delle finanze necessarie per accontentare in parte Donnarumma. Sia chiaro, oltre 13 milioni di euro non potrà mai versarli nessuno in Italia, ma per tornare nel suo paese, Gigio dovrà fare uno sforzo.