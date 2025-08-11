Nico Paz tra Como, Real Madrid e le voci sull’Inter: la confessione del super fantasista

Il fantasista spagnolo ha parlato a 360 gradi svelando retroscena di mercato e concentrandosi anche sul proprio futuro, con top club pronti a fare follie per lui

Grande protagonista della scorsa stagione, con 6 gol e 7 assist solamente in Serie A. Nico Paz è il perno del Como e quest’estate ha deciso di rimanere con Cesc Fabregas. Il club ha rifiutato 40 milioni di euro per lasciarlo partire, ne servono almeno 70, con la spada di Damocle rappresentata dal Real Madrid, pronto a richiamarlo in rosa da un momento all’altro.

Non in questa stagione, come detto, dato che i Blancos non hanno esercitato il diritto di recompra. Una splendida notizia per il Como, che può godersi ancora le prestazioni del talento spagnolo. Lo stesso, che proprio sul Real ha dichiarato di essere molto legato alla squadra che gli ha dato tutto. Metà della sua vita l’ha trascorsa lì, restando molto affezionato a quei colori.

Nico Paz tra presente e futuro: lo spagnolo svela tutto

Il super talento del Como ha poi ribadito quanto sia fondamentale giocare sotto la guida tecnica di Fabregas, che gli ha permesso di giocare liberamente ed esprimere al meglio il proprio talento. A Como si sente in piena fiducia, come una necessità per il suo allenatore e non soltanto una risorsa. Resta un mentore, come professionista e come uomo.

Paz è stato anche eletto come miglior giovane della scorsa Serie A e lui stesso si è detto molto emozionato. Ha significato tanto per lui un premio simile, passando dal settore giovanile all’essere titolare in una squadra di alto livello e vincere un premio simile. Lo ritiene un passo nella sua carriera, arrivato prima di quanto potesse immaginare.

Lo spagnolo è diventato anche protagonista di numerose voci di mercato, a lungo accostato anche all’Inter, su questo tema si è espresso in maniera chiara:

“Ci saranno sempre tante chiacchiere, ma sono sereno e concentrato sul Como. Si apre una stagione molto importante e possiamo fare grandi cose. Non vedo l’ora di giocare la prima partita di campionato per dimostrare al mondo di cosa è capace il Como. Sono molto emozionato”.

Subito dopo ha rivelato di non aver mai parlato con Xabi Alonso, attuale tecnico del Real Madrid (ndr) e di non averlo mai incontrato. Lo reputa una leggenda, ma le parti non si sono mai sentite. A quel punto, si è ricollegato a un possibile ritorno a Madrid: “Non si sa mai. Sono concentrato su Como, che è il posto a cui appartengo. Sono molto felice ed emozionato. Non ho idea del futuro, non so nemmeno cosa farò domani“.

Infine Paz ha rivelato che il suo grande obiettivo è quello di giocare il prossimo Mondiale, conquistando la chiamata definitiva della Nazionale alla fine di questa stagione. Per far questo dovrà dare il massimo con il Como, per quello che ritiene un anno cruciale.