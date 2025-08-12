Chiesa, grosse novità sull’ipotesi Serie A: ne ha parlato con il Liverpool

L’esterno italiano ha valutato attentamente l’ipotesi di un ritorno in patria e avrebbe discusso con la dirigenza dei Reds: cosa è emerso dal presunto meeting

Da settimane ormai il nome di Federico Chiesa è accostato alla Serie A. L’esterno italiano ha disputato una stagione al Liverpool, senza però incidere realmente, anche a causa di un fastidioso infortunio. Per lui pochissimi minuti e sporadiche occasioni in campo. Date le premesse, l’addio dopo un singolo campionato sembrava essere la soluzione migliore per entrambe le parti.

Nonostante abbia trovato uno splendido ambiente, che lo ha coccolato e aspettato nel momento del bisogno, in molti credevano che la separazione risultasse l’ipotesi ideale per un prosieguo più giusto nella carriera dell’ex Juve. Su di lui si è vociferato a lungo del Napoli, ma anche il Milan di Allegri e la super suggestiva ipotesi di un ritorno alla Fiorentina hanno tenuto piede nei mesi estivi.

Chiesa, cambia il futuro? Cosa è emerso nelle ultime ore

Qualcosa, però, sembrerebbe essere cambiato proprio nelle ultime ore. Il giocatore, infatti, avrebbe avuto un colloquio con la dirigenza del Liverpool campione in carica d’Inghilterra e dal meeting sarebbero emerse delle volontà differenti da quelle ipotizzate in queste settimane.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il futuro di Federico Chiesa potrebbe infatti cambiare ulteriormente. Nelle scorse settimane il suo addio al Liverpool sembrava davvero ad un passo: l’esterno non era neanche stato convocato per la tournée in Asia del club inglese. Ad oggi, invece, sembra esserci stata un’inversione di rotta davvero incredibile.

Chiesa potrebbe infatti restare al Liverpool. L’ex Juventus, infatti, non ha intenzione di abbandonare la Premier League dopo un solo anno dal suo approdo, così come il tecnico Arne Slot non sembra essere convinto di cedere l’attaccante italiano dopo un solo campionato disputato.

Nonostante il forte interesse del Napoli e l’approvazione di Antonio Conte, il sogno di veder tornare in Serie A Federico Chiesa e vederlo indossare la casacca azzurra sembra svanire sempre di più.

Per gli azzurri, dunque, l’ennesimo nulla di fatto dopo aver visto sfumare Ndoye, Grealish, Sancho e definitivamente anche Garnacho. Anche Chiesa appare sempre più lontano, con la dirigenza partenopea che virerà su piani alternativi, che non comprendano il grande ritorno del figlio d’arte nella sua Serie A, che lo ha lanciato tra i grandi.