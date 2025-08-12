Elmas apre al ritorno nel Napoli, perché al Fantacalcio è da prendere subito: quanti crediti spendere

Il tuttofare macedone è pronto per tornare in Italia e più precisamente in maglia azzurra: perché al Fantacalcio è da prendere subito

Un possibile ritorno graditissimo quello che vedrebbe Eljif Elmas come protagonista. Il macedone avrebbe aperto da mesi a una seconda avventura nel Napoli, che in queste ore starebbe realmente valutando di riportarlo al Maradona dopo la cessione del gennaio 2024 al Lipsia. Un’avventura, quella in Germania, che non ha portato bene al giocatore.

A distanza di un anno è ritornato in Serie A, per vestire in prestito la maglia del Torino. I granata non lo hanno riscattato per questioni economiche, ma il classe ’99, prossimo ai 26 anni a settembre, desidera ricalcare i campi italiani. La pista Napoli si è scaldata improvvisamente in questa serata bollente d’estate e anche al Fantacalcio un bis partenopeo farebbe molto comodo.

Elmas al Napoli, il nome ideale al Fanta: le indicazioni

Calcisticamente per Antonio Conte, Elmas potrebbe risultare ancora più utile che fantacalcisticamente nelle aste. Il tecnico leccese lo utilizzerebbe come jolly tuttofare in ogni parte del campo. Vice McTominay, vice Anguissa, vice Noa Lang, vice Politano, esterno a tutta fascia con cambio modulo, trequartista dietro le punte. Insomma, il macedone è perfetto.

Questa sua duttilità potrebbe anche portarlo a segnare qualche gol in meno, soprattutto se sfruttato più per una fase difensiva che offensiva, ma i suoi inserimenti possono risultare letali. Nella scorsa stagione fantacalcistica ha chiuso con 13 partite a voto, una Fantamedia superiore al 7 e ben 4 reti realizzate.

Nell’anno dello scudetto del Napoli, i gol erano stati 6 e gli assist 3, con ben 34 partite a voto. Quasi mai titolare, ma decisivo e devastante. Un nome perfetto al Fanta, che nelle aste può andare a meno crediti del previsto per la scarsa titolarità, ma che schierato sempre in un reparto coperto può portare a soddisfazioni incredibili.

I Fantallenatori si augurano di rivederlo in Serie A ed è chiaro che in un club con meno concorrenza, Elmas potrebbe essere più libero di spaziare anche in fase offensiva e portare più bonus, ma noi ci punteremmo a prescindere. Nel Napoli un buon 4-5% del budget (20-25 crediti su 500 ndr) in una lega numerosa noi li investiremmo senza problemi.