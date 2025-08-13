Il difensore dell’Italia per Allegri: dopo De Winter il Milan non si ferma più

Il Milan continua a rinforzarsi: Hojlund è la priorità ma Allegri presto avrà un altro difensore, un nazionale azzurro

Il Milan continua a rinforzarsi, a riorganizzarsi e soprattutto a costruire una squadra all’altezza, in grado di poter competere quantomeno per il quarto posto, l’obiettivo minimo dichiarato dalla dirigenza. Pur senza la possibilità di spese folli e con un budget limitato, a Milanello si sta lavorando alacremente per poter completare la rosa seguendo i desiderata di Max Allegri.

E così in via Aldo Rossi si lavora senza sosta alcuna. L’ultima operazione ha visto la difesa coinvolta: Malick Thiaw ha salutato la compagnia ed è volato al Newcastle in cambio di 35 milioni più bonus e per 20 (bonus inclusi) è invece arrivato De Winter dal Genoa, il sostituto indicato da Allegri.

I rossoneri sono ora concentrati quasi esclusivamente sulla questione attaccante. Santiago Gimenez sta dando ad Allegri risposte confortanti ma il messicano ha ugualmente bisogno di una valida alternativa per tutta la stagione. Vlahovic è senza dubbio il centravanti preferito ma negli ultimi giorni, complici le difficoltà ad arrivare al bomber serbo unite alla pista per Hojlund, il Milan ha virato tutto sul danese.

Milan, scelto il nuovo difensore: costa 15 milioni

Lo United ha infatti il sovraffollamento in attacco dopo gli arrivi di Cunha, Mbeumo e Sesko e deve ora sfoltire la rosa proprio nel reparto offensivo: non ha convinto fin qui l’ex Atalanta ed è destinato a partire, anche in prestito. Da qui l’assalto del Milan al calciatore, con i Red Devils che hanno aperto alla trattativa.

E così i rossoneri sono pronti a chiudere per il bomber con i prossimi giorni che potrebbero essere decisivi per la conclusione dell’affare. Il Milan, però, ha un problema relativo alla difesa: Allegri sta schierando il suo Milan con un reparto a tre ed oltre al neoacquisto De Winter, in rosa vi sono anche solo altri tre centrali di ruolo: si tratta di Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic.

Da qui la necessità di acquistare almeno uno – se non due – centrali per completare il reparto. E così il primo obiettivo conduce al difensore dell’Italia. Si tratta di Caleb Okoli, centrale classe 2001 che milita in Premier League, al Leicester. Il club inglese l’ha acquistato dall’Atalanta nella scorsa stagione per 14 milioni di euro più 2,5 di bonus ed il centrale ha collezionato 24 presenze condite da una rete al suo primo anno in Inghilterra.

Il procuratore del difensore è lo stesso di Ricci, trasferitosi al Milan in apertura di campagna acquisti ed il Milan potrebbe trovare terreno fertile in lui per chiudere la trattativa.