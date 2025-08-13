Roma, è caccia all’attaccante: non solo un bomber, nel mirino un nome a sorpresa

La squadra giallorossa sta valutando diversi profili offensivi da acquistare: non solo una punta, ecco un nome a sorpresa

Il mercato non dorme mai, soprattutto a Trigoria. Dopo le prime settimane di riflessioni, la Roma è pronta a fare sul serio. L’obiettivo? Portare a casa un nuovo volto per l’attacco, anzi, forse anche due. Perché non si tratta semplicemente di trovare un centravanti che completi il reparto: Gasperini vuole di più. Vuole alternative reali, soluzioni imprevedibili, e soprattutto calciatori che possano fare la differenza negli uno contro uno.

Non è un mistero che Dovbyk non abbia entusiasmato il nuovo allenatore durante i primi allenamenti. Il suo profilo resta monitorato, ma al momento non basta. Così come Lewis Ferguson, arrivato con entusiasmo ma non sufficiente – almeno da solo – a colmare il gap in zona gol. La sensazione è chiara: la Roma ha bisogno di qualità e profondità, di chi sappia scardinare le difese con una giocata e offrire soluzioni diverse, sia come prima punta che da esterno offensivo.

Leon Bailey tra le idee forti: ma non è l’unico nome

Negli ultimi giorni è spuntata una pista nuova, affascinante e potenzialmente concreta: Leon Bailey, classe 1997, attualmente all’Aston Villa. Secondo quanto riportato da The Athletic, i contatti tra i due club sono già avviati. Al momento non è stata presentata un’offerta ufficiale, ma i giallorossi si stanno muovendo con attenzione e senza forzature.

Bailey ha tutte le caratteristiche che servono a Gasperini: estro, velocità, capacità di saltare l’uomo e un buon fiuto del gol. Non è centrale nei piani di Unai Emery, e questo apre un varco interessante. Oltre alla Roma, però, ci sono anche altri club sulle sue tracce: il Besiktas e alcune squadre saudite stanno cercando di inserirsi, ma l’opzione italiana affascina il giocatore, che vedrebbe bene un’esperienza in Serie A.

Nel frattempo, la dirigenza non si ferma. Tra gli altri nomi valutati c’è quello di Jadon Sancho, anche se i costi dell’operazione restano proibitivi, almeno al momento. Più abbordabile è invece Abde Ezzalzouli del Betis, talento del 2001 capace di giocare sia a destra che a sinistra. Un profilo giovane, con margini di crescita, che potrebbe essere un’alternativa low cost ma funzionale.

I dettagli della trattativa: c’è spazio per una sorpresa

Ad oggi, il nome caldo è quello di Bailey, anche se la Roma si muove con prudenza. Il cartellino dell’esterno offensivo giamaicano non ha un prezzo fisso, ma secondo fonti inglesi, l’Aston Villa potrebbe accettare una cifra vicina ai 18-20 milioni di euro, bonus esclusi. L’operazione non è ancora ai dettagli, ma le basi per impostare una trattativa concreta ci sono tutte.

La Roma ha dalla sua un progetto tecnico credibile e la possibilità di offrire a Bailey un ruolo centrale nel nuovo attacco giallorosso. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si passerà dai sondaggi alle mosse ufficiali. Di sicuro, la trattativa è aperta, e non si tratta solo di un nome da aggiungere in lista. Bailey potrebbe diventare un punto fermo, una scommessa vera e propria sulla quale Gasperini è pronto a puntare.

L’impressione, comunque, è che la Roma stia cercando più di un profilo, con l’idea di allungare la rosa e renderla finalmente imprevedibile. Manca ancora qualcosa per completare il puzzle offensivo, ma la direzione intrapresa è chiara: talento, duttilità e freschezza. E se Bailey dovesse davvero sbarcare nella Capitale, potremmo essere di fronte alla svolta che i tifosi aspettano da mesi.