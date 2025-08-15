Juve, si chiude: un colpo da novanta per Tudor

La Juve è ormai vicina a chiudere un colpo da novanta: Tudor sarà accontentato ed avrà il rinforzo giusto per l’inizio del campionato

La Juventus è a un passo da un nuovo importante innesto, ma prima di parlare di nomi, bisogna partire da un dato di fatto: la squadra ha bisogno di rinforzi. La rosa a disposizione di Tudor, pur essendo competitiva, ha delle lacune evidenti.

La Juventus ha bisogno di un esterno e, soprattutto, di un centravanti, considerato come il futuro di Dusan Vlahovic sia ormai destinato a prendere una direzione diversa. Il serbo è in uscita, e il club bianconero ha intensificato gli sforzi per completare l’attacco. In cima alla lista c’è un nome che non è certo una sorpresa: Kolo Muani.

L’obiettivo della Juventus in attacco: c’è un solo nome

Kolo Muani è stato uno dei protagonisti dello scorso campionato con la maglia della Juventus, dove è stato in prestito per sei mesi, lasciando un’impressione molto positiva. Il centravanti francese ha convinto tutti a Torino con la sua velocità, il suo dinamismo e la capacità di far gol in momenti decisivi.

Nonostante la sua esperienza breve, è riuscito a guadagnarsi il cuore dei tifosi e della dirigenza. Da quel momento, la Juve ha sempre avuto l’intenzione di riportarlo in bianconero a tempo pieno. Il giocatore ha lasciato chiaramente intendere che il suo desiderio è tornare alla Juventus, e lo ha fatto in tutti i modi possibili.

Tuttavia, la trattativa con il Paris Saint-Germain non è mai stata semplice. Le distanze economiche tra le due società hanno rallentato l’affare, anche se il desiderio reciproco di trovare un accordo è sempre stato forte. Il PSG ha mantenuto alta la sua richiesta per il giocatore, ma ora sembra che le due parti siano finalmente pronte a mettersi d’accordo.

Il ritorno di Kolo Muani sembra a un passo: l’accordo

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus è vicinissima a chiudere l’operazione per riportare Kolo Muani a Torino. La trattativa ha fatto un passo decisivo, con l’accordo economico tra la Vecchia Signora e il PSG che sembra ormai raggiunto. Si tratterà di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, con un importo complessivo tra i 55 e i 58 milioni di euro.

La Juventus è pronta ad accogliere il centravanti francese, che potrà giocarsi il posto da titolare con David, ormai uno dei punti di riferimento offensivi del club. Il ritorno di Muani a Torino è ormai quasi certo. Nonostante le voci di un possibile interesse da parte di alcuni club della Premier League, la posizione del giocatore è sempre stata chiara: Kolo vuole la Juventus.

E l’impegno messo in campo dal francese per accelerare la trattativa non è passato inosservato. Dopo mesi di negoziazioni, sembra che il club bianconero sia pronto a chiudere il cerchio, con l’affare ormai ai dettagli finali. In parallelo, la situazione di Dusan Vlahovic rimane ancora in bilico. Le voci su un possibile addio del serbo continuano a susseguirsi, ma la dirigenza della Juve ha deciso di non aspettare e di muoversi in anticipo per rafforzare il reparto offensivo.

Il ritorno di Kolo Muani non è legato alla risoluzione della questione Vlahovic, ma si sta comunque accelerando, forse per evitare che altri club si inseriscano nella trattativa. In ogni caso, il futuro dell’attaccante serbo richiederà ancora tempo per essere definito.

Se non ci saranno clamorosi colpi di scena, l’affare per Kolo Muani è destinato a concludersi con il suo ritorno a Torino. Un innesto che, se confermato, aggiungerebbe un altro talento di grande valore alla rosa di Tudor, pronta a lanciarsi verso una stagione ancora più ambiziosa.

Riuscirà Kolo Muani a replicare i successi della sua breve esperienza alla Juventus, o sarà il tassello che finalmente può far decollare la squadra verso nuovi traguardi?