50 mln e addio Inter, dopo Zalewski altra cessione pesante? Pronto ad andare in Premier

L’Inter prepara una nuova cessione: sarà pesantissima, affare da 50 milioni. La Premier League ha messo le mani su di lui.

Dopo una lunga fase di stallo, il calciomercato dell’Inter sembra pronto a decollare in vista delle fasi finali di questa sessione estiva. L’affare che ha portato Nicola Zalewski all’Atalanta, oltre che aver portato un piccolo tesoretto da circa 17 milioni nelle casse nerazzurre, sembra la miccia destinata a riaccendere le trattative che vedono coinvolte la dirigenza nerazzurra.

Nelle scorse settimane si è parlato molto di Lookman, ma il braccio di ferro con l’Atalanta sembra essere ancora in corso. In attesa di capire se ci sarà margine di riuscire a portare il giocatore a Milano, è soprattutto la pista che porta a Manu Koné ad essersi scaldata negli ultimi giorni. I nerazzurri avrebbero deciso, secondo molti, di dirottare i soldi che dovevano essere destinati all’attacco e all’acquisto dell’atalantino verso il centrocampo e il mediano della Roma.

Non sfugge, però, l’attuale situazione del centrocampo nerazzurro: al momento infatti sono 7 i giocatori a disposizione di Chivu nel ruolo, che diventerebbero 8 se effettivamente Koné arrivasse a Milano. Certo, Asllani sembra destinato a lasciare Milano, ma resta sempre un giocatore di troppo. Si è parlato molto di una eventuale partenza di Zielinski, ma stipendio e età complicano le cose. Questo potrebbe aprire le porte ad un altro clamoroso addio.

Frattesi lascia l’Inter?

Tra i giocatori più corteggiati della rosa nerazzurra c’è sicuramente Davide Frattesi. Il giocatore sembrava destinato a partire, direzione Roma, visto lo scarso minutaggio della passata stagione, ma l’arrivo in panchina di Cristian Chivu sembra avere ribaltato le carte in tavola e aperto le porte ad una permanenza in nerazzurro che, con Inzaghi, sembrava ormai preclusa. Il nuovo tecnico apprezza molto il giocatore, e sarebbe ben felice di puntare su di lui per la prossima stagione.

Le sirene di mercato, però, restano, e nelle ultime ore in particolare sembrerebbero essere la Premier League e l’interesse del Newcastle ad aver messo di nuovo in bilico la sua posizione. L’Inter si priverebbe del giocatore solo per una cifra importante, intorno ai 50 milioni. Una partenza del giocatore, però, per quanto dolorosa aprirebbe le porte all’arrivo di Koné e all’inserimento di quelle qualità di corsa e fisico che al momento sono mancanti nella rosa nerazzurra e che, stando alle indiscrezioni, anche lo stesso Chivu avrebbe richiesto.