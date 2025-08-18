Milan, caccia all’attaccante: sfida a due, la conferma di Tare

MIlan, la dirigenza vuole rinforzare il reparto offensivo: sono due i nomi in cima alla lista di Tare, c’è la conferma.

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione di Serie A, ma le copertine sono ancora tutte dedicate al calciomercato: i dirigenti lavorano per completare le rose e regalare agli allenatori gli ultimi grandi colpi. Tra i più attivi c’è Igli Tare, direttore sportivo del Milan, che è pronto a mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un altro rinforzo.

Il Milan, come noto ormai da tempo, vuole infatti aggiungere un nuovo attaccante di peso al reparto offensivo, un investimento pesante che possa portare gol e qualità alla squadra. In particolare, al momento, sono due le ipotesi che stanno facendo sognare i tifosi rossoneri, e a confermare l’interesse è stato proprio Tare.

Tare conferma: il Milan valuta due profili per l’attacco

In occasione della sfida di Coppa Italia tra il Milan e il Bari vinta dai rossoneri per 2 reti a 0, il direttore sportivo dei milanesi Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Mediaset, non nascondendo l’interesse in particolare per due dei nomi che in queste ore sono stati accostati ai rossoneri dagli esperti di mercato.

Il primo profilo sondato per l’attacco è Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United ai margini del progetto degli inglesi. Classe 2003, l’ex Atalanta è a caccia di riscatto dopo gli alti e bassi in Inghilterra, e potrebbe scegliere proprio la Serie A per rilanciarsi (è corteggiato anche dal Napoli). I Red Devils chiedono intorno ai 40 milioni, ma con il passare delle ore, visto anche l’interesse del Napoli, lo scenario potrebbe evolversi. “Stiamo valutando in questi giorni” ha confermato Tare sul giocatore “il calciomercato è imprevedibile le cose possono cambiare in ogni momento”, aprendo anche ad altre soluzioni alternative che sono sul tavolo della dirigenza.

Una di queste potrebbe portare clamorosamente a Dusan Vlahovic, che dopo le recenti delusioni alla Juventus è in uscita dai bianconeri e potrebbe ritrovare Massimiliano Allegri. “Assolutamente si, è una opzione come le altre” ha confermato Tare, aprendo le porte ad un clamoroso trasferimento del giocatore. Anche in questo caso l’investimento necessario è piuttosto importante, tra i 20 e i 30 milioni. Quel che è certo è che il mercato rossonero sta per entrare in una fase calda, manca poco all’inizio del campionato e Tare è al lavoro per chiudere la questione attaccante il prima possibile.