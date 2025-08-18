Milan, che sgarbo all’Inter: pronto a soffiargli il grande obiettivo di mercato

Milan, sgarbo di mercato all’Inter? I rossoneri potrebbero tornare alla carica per il grande obbiettivo di mercato.

La nuova stagione di Serie A sta per iniziare, ma intanto a tenere banco continuano ad essere le trattative di calciomercato. Le dirigenze dei club sfruttano le ultime settimane a disposizione prima della chiusura della sessione estiva per provare a rinforzare le rose messe a disposizione degli allenatori. Milan e Inter sono candidate ad essere grandi protagoniste di questo fine Agosto anche per quanto riguarda gli acquisti.

Entrambe le squadre sembrano intenzionate ad aggiungere un elemento nel reparto offensivo, per quanto riguarda i nerazzurri è la telenovela Lookman che da qualche settimana a questa parte sta tenendo col fiato sospeso i tifosi. Dall’altra parte di Milani invece la suggestione di mercato ha il nome di Dusan Vlahovic. In attesa di capire su chi effettivamente le società proveranno ad investire, c’è un nome però che è certamente balzato alle cronache nelle ultime ore.

Koné, il Milan tenta lo sgambetto all’Inter?

L’Inter ormai da tempo sta valutando di completare il reparto di centrocampo con un profilo con caratteristiche diverse da quelle già presenti in rosa. I nerazzurri hanno tecnica e palleggio da vendere, ma difettano in fisico, muscoli e corsa, e proprio su questi aspetti intende concentrarsi la dirigenza interista. Il nome scritto in rosso nell’agenda di Marotta e Ausilio è quello di Manu Koné, centrocampista della Roma. I nerazzurri vorrebbero strapparlo alla Roma con un’offerta di oltre 40 milioni. I giallorossi non intendono privarsi di uno dei loro giocatori di maggiore rilievo, ma come fatto intendere anche dal tecnico Gasperini hanno bisogno di un tesoretto che arrivi dalle cessioni per poter completare la rosa.

L’Inter, come detto, è in pressing sul centrocampista, ma attrenzione al Milan, che già in passato non ha nascosto la grande stima per il giocatore. I rossoneri, pur con l’acquisto di un grande giocatore come Modric, hanno comunque dovuto fare a meno di un nome di peso come Reijnders, partito alla volta della Premier League. Il nome di Koné, dunque, potrebbe fare certamente gola ai rossoneri e colmare in modo ancora più efficace l’assenza dell’olandese. Che un nuovo derby di mercato sia alle porte? Certamente le ultime settimane di mercato si preannunciano, come ogni anno, ricche di colpi di scena.