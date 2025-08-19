Vlahovic, clamoroso scambio in Serie A: non andrà al Milan

Dusan Vlahovic coinvolto in un clamoroso scambio in Serie A? Le ultime indiscrezioni sul futuro dell’attaccante.

Tra i nomi caldi di questo finale di calciomercato c’è sicuramente Dusan Vlahovic. L’attaccante è passato dall’essere la base su cui fondare il futuro della Juventus, quando è stato acquistato a peso d’oro dalla Fiorentina, a diventare nel giro di un paio d’anni un caso per la società bianconera, visto l’importante stipendio a fronte di prestazioni spesso al di sotto delle aspettative. Il giocatore sembra essere ormai separato in casa, soprattutto dal punto di vista mentale, e appare difficile pensare ad una nuova stagione a Torino. Una nuova piazza sembra fondamentale per resettare gli ultimi difficili mesi e rilanciarsi nel tentativo di rispettare le grandi promesse lasciate intravedere ai tempi di Firenze.

Tra le ipotesi più suggestive c’è quella di un trasferimento a Milano, sponda rossonera: lì ritroverebbe Massimiliano Allegri, una piazza prestigiosa e entusiasta di avere un numero 9 di livello, e le premesse per giocarsi le proprie carte in campionato sino all’ultimo nella lotta scudetto. Un’altra ipotesi è anche quella che porta a Napoli, che dovrà fare a meno di Lukaku per lungo tempo. Chi meglio del serbo per tenere alte le ambizioni dei campio d’Italia e tentare il bis? A sorpresa, però, c’è una terza strada che potrebbe portare ad un clamoroso scambio.

Vlahovic – Dovbyk, ipotesi scambio

La Juventus è tra i club che nelle ultime settimane si sono interessati a Artem Dovbyk, attaccante della Roma che dopo una sola stagione potrebbe lasciare la Capitale. Il giocatore ha vissuto un’annata in chiaroscuro in giallorosso, e di fronte ad una importante offerta (si parla di una valutazione tra i 30 e i 40 milioni) la Roma potrebbe decidere di lasciarla partire. Anche lui è seguito da Milan e Napoli, ma la Juventus ha in mano una carta in più rispetto alle rivali.

I bianconeri infatti potrebbero mettere sul piatto proprio il cartellino di Dusan Vlahovic. Lo stipendio ingombrante dell’attaccante bianconero sarebbe certamente l’ostacolo principale alla trattativa, ma questa suggestione di mercato potrebbe finalmente risolvere la questione attaccante per le due squadre. Solo il tempo dirà come finirà la telenovela Vlahovic, ma di certo il “giro di attaccanti” terrà incollati i tifosi di Serie A nelle prossime settimane, visti i tanti club in cerca di rinforzi nel reparto offensivo e i tanti giocatori di valore pronti a cambiare squadra.