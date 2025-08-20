Inter, addio al pilastro della difesa: arriva l’indizio definitivo

Inter, addio al pilastro della difesa? Indizio definitivo sulle voci di mercato, ecco che cosa sta succedendo.

L’avvio della nuova stagione di Serie A dista solo qualche giorno, ma nel frattempo i riflettori sono tutti sul calciomercato. Tra i protagonisti di queste ultime settimane di trattative c’è sicuramente l’Inter, i nerazzurri sono impegnati in diverse trattative. Ausilio e Marotta sembrano intenzionati a concentrarsi principalmente sul reparto difensivo. L’obiettivo di inizio mercato, Leoni, è sfumato, ma l’agenda nerazzurra è ricca di nomi. Da Solet a Kim: sono tantissimi i profili ricercati, e proprio l’innesto di un nuovo giocatore in difesa ha aperto le porte alle voci di una eventuale cessione.

In particolare, nelle ultime settimane sono aumentate le voci dul futuro di Benjamin Pavard. Il difensore francese ha un costo piuttosto importante in rosa, proprio questo sembrava potesse spingere la società a privarsi del giocatore di fronte ad una offerta importante. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un eventuale interesse dell’Arabia Saudita, così come di un potenziale ritorno in Francia. Le notizie arrivate nelle ultime ore sembrano però aver dato una risposta definitiva ai rumors sul futuro del difensore.

Nuovo numero per Pavard: fine della telenovela di mercato?

La viglia della nuova stagione vuol dire anche scoprire i numeri di maglia, in prevalenza dei nuovi acquisti, ma non solo. Può capitare infatti che giocatori già in rosa scelgano di cambiare. E’ quanto avvenuto in questa circostanza, Benjamin Pavard ha infatti deciso di abbandonare il 28 che lo aveva accompagnato sin qui per prendere un nuovo numero: dalla prossima stagione vestirà il 5, come è stato comunicato dalla società nerazzurra.

E’ chiaro che formalmente si tratta di un evento di poco conto, ma nell’ottica del mercato la comunicazione del cambio di Pavard è stato colto come un indizio di mercato verso la permanenza in nerazzurro. Perché disturbarsi, in fondo, a scegliere e ufficializzare il nuovo numero per un giocatore già in punto di partenza? Solo il tempo dirà se le intuizioni si saranno rivelate effettivamente vere, oppure se Pavard con un colpo di scena lascerà effettivamente Milano nelle prossime settimane.

Di certo, dopo le tante voci delle ultime settimane che lo davano già per partente vista la ricerca da parte dei nerazzurri di un nuovo profilo in difesa, la notizia odierna spinge di nuovo la freccia verso una permaneza all’Inter.