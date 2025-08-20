Milan, Allegri lo ha bocciato: i rossoneri tornano sul mercato

Bocciatura pesante per il giocatore del Milan: il segnale inequivocabile, i rossoneri sono pronti a tornare sul mercato.

Per il Milan è stata una estate di grandi cambiamenti, l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri hanno portato grandi cambiamenti nella sponda rossonera dei Navigli, e anche alcune partenze eccellenti (su tutte l’addio di una bandiera come Theo Hernandez e la cessione di un giocatore di primo piano come Reijnders). Il mercato, però, non è ancora terminato, e dal fronte delle trattative continuano ad arrivare messaggi importanti non soltanto in relazione a potenziali nuovi arrivi, ma anche indizi sulle gerarchie della rosa rossonera e il ruolo che alcuni giocatori già presenti in squadra avranno sotto la guida del nuovo allenatore.

E’ il caso di Santiago Gimenez, arrivato lo scorso Febbraio in rossonero e autore sin qui di un impatto tutto sommato promettente: 6 gol segnati nelle 19 presenze sin qui collezionate con la maglia del Milan, un bottino che rappresenta un buon punto di partenza e ha margine di essere migliorato viste le qualità mostrate dal giocatore. Dal mercato, però, arriva un segnale inequivocabile che mette in discussione il futuro dell’attaccante.

Allegri boccia Gimenez?

Il Milan, come ampiamente riportato dai diversi esperti di mercato, ha sondato sin qui diversi giocatori per il reparto offensivo, e due di questi nomi sull’agenda della dirigenza rossonera sono stati confermati proprio dal ds Tare: Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore alla esclusiva lista si è aggiunta prepotentemente anche la pista Boniface. Indipendentemente dall’esito che avranno le trattative, ai più attenti non è sfuggito un messaggio ben chiaro: i rossoneri non stanno cercando un comprimario, ma un attaccante di primissimo livello, un nome importante che possa portare peso al reparto offensivo.

Questo porta delle domande su Gimenez, preso solo qualche mese fa proprio per essere il futuro perno dell’attacco del Milan. Sono in molti a vedere la ricerca da parte del Milan di un attaccante di primo livello come una “bocciatura” da parte di Allegri a Gimenez, e a ritenere l’attaccante poco adatto all’idea di calcio del nuovo tecnico. Il messicano, di certo, non sembra preoccuparsi delle voci e dei nuovi arrivi: il giocatore sembra rientrato con la giusta carica per iniziare la sua nuova stagione in rossonero e, se le impressioni si rivelassero veritiere, far cambiare idea al nuovo allenatore.