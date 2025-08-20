Napoli, offerta folle per il campione dell’Inter: quasi 50 mln di euro

Il Napoli stravede per il campione dell’Inter: offerta da quasi 50 milioni di euro, De Laurentiis è rimasto stregato.

In attesa del calcio giocato e dei primi responsi del campo, a tenere banco è ancora il calciomercato. Le dirigenze dei vari club stanno completando le rose da mettere a disposizione dei loro allenatori, e tra i club più attivi c’è il Napoli, che vuole ripetere la trionfale passata stagione e consegnare ad Antonio Conte una squadra ricca di alternative per potere affrontare tutte le competizioni, tra cui l’atteso rientro in Champions League.

Gli azzurri hanno puntato a rinforzare l’arsenale offensivo della squadra, e tra gli obbiettivi della squadra, stando agli ultimi retroscena di calciomercato, c’è anche un giocatore di una delle principali rivali nella corsa allo scudetto, l’Inter.

Nel pre-campionato dei nerazzurri non sono passate inosservate le prestazioi di Pio Esposito, prodotto delle giovanili dei milanesi e aggregato alla prima squadra guidata da Cristian Chivu dopo i grandi risultati ottenuti nella esperienza in prestito in Serie B (la scorsa stagione con la maglia dello Spezia ha segnato ben 19 gol). Il centravanti, classe 2005, ha impressionato per la sua fisicità e la freddezza sotto porta, non solo i tifosi, ma anche gli addetti ai lavori, tra cui anche Aurelio de Laurentiis.

Il Napoli su Esposito, la risposta dell’Inter

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il sogno di mercato numero uno del presidente del Napoli era proprio Pio Esposito, tanto che il club azzurro avrebbe offerto 45 milioni all’Inter per convincerla a privarsi dell’attaccante. Nemmeno questa maxi offerta, però, avrebbe fatto vacillare i milanesi, che avrebbero declinato ogni sorta di invito a sedersi al tavolo delle trattative ancor prima che potessero iniziare. L’Inter punta molto su Esposito, e ha valutato il giocatore incedibile anche di fronte alla generosa proposta partenopea, rifiutandosi di aprire i dialoghi per una eventuale cessione.

Il Napoli, dunque, ha virato su altri obbiettivi, mentre invece Esposito sembra destinato ad avere un ruolo di primo piano nella prossima stagione nerazzurra. Le aspettative nei suoi confronti sono molte, ma tutti in casa nerazzurra sono convinti del suo valore e lo reputano un giocatore di sicuro avvenire. Una posizione, quest’ultima, chiaramente condivisa anche dal Napoli che non ha mai nascosto la sua stima per il giocatore ed era pronto a fare follie per strapparlo alla concorrenza.