Inter, tutto fatto per il centrocampista: accordo raggiunto con la società

Inter, il centrocampista e il club hanno raggiunto l’accordo con la società: è praticamente tutto fatto.

In attesa dell’esordio nel campionato di Serie A, a tenere banco in casa Inter è il calciomercato. A suscitare l’interesse dei tifosi nerazzurri sono, come sempre, le trattative in entrata, ma Marotta e Ausilio sono impegnati anche sul fronte delle uscite, nel tentativo di sfoltire la rosa a disposizione di Chivu.

Tra i nomi ai margini del progetto nerazzurro c’è anche Krstjan Asllani, che si appresta a terminare la sua avventura in nerazzurro dopo tre anni, in non è riuscito ad incidere come ci si aspettava quando è arrivato dall’Empoli nel 2022 con le speranze di consegnargli l’eredità di Calhanoglu. Il giocatore, pur con l’attenuante di non avere avuto un grande minutaggio a disposizione, non è riuscito a sfruttare le occasioni che gli si sono presentate e a convincere la dirigenza nerazzurra a continuare a puntare su di lui.

Nelle ultime settimane, sembrava che il giocatore fosse ad un passo dal Betis e dal Bologna, con cui l’Inter aveva trovato un principio d’accordo. E’ stato lo stesso Asllani, però, secondo quanto riportato dagli esperti di mercato ad opporsi ad una cessione. Le cose, però, sono cambiate nelle ultime ore.

Asllani al Torino: accordo totale, il giocatore lascerà l’Inter

Inter e Torino hanno infatti trovato un accordo per la cessione di Asllani, e questa volta anche il giocatore ha dato il suo gradimento alla destinazione granata. La trattativa tra Inter e Torino è andata a buon fine sulla base di un prestito oneroso da 1,5 milioni con diritto di riscatto in favore dei granata a 12 milioni. Nel caso in cui l’opzione di acquisto venga fissata, l’Inter avrebbe anche una percentuale su una eventuale rivendita del giocatore del 20%.

Asllani è già a Torino per completare tutto l’iter che lo porterà a diventare un nuovo giocatore granata, tra visite mediche e firme di contratti. Il suo esordio potrebbe avvenire proprio contro i milanesi nella prima giornata di Serie A, match previsto lunedi alle 20.45. L’Inter, invece, sembra già avere messo le mani su un sostituto: i nerazzurri sarebbero pronti a chiudere secondo le ultime indiscrezioni la trattativa per portare Andy Diouf a Milano, centrocampista francese. Sono ore dunque particolarmente accese e frenetiche per il mercato nerazzurro.