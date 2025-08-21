Inter, ufficiale l’acquisto del nuovo attaccante: l’annuncio del club

Inter, ufficiale l’acquisto del nuovo attaccante: il club ha annunciato la chiusura dell’accordo. Inizia la sua avventura in nerazzurro.

Sono ore frenetiche per il mercato nerazzurro, Marotta e Ausilio sono al lavoro per completare la rosa a disposizione di Chivu, e le ultime ore sono state ricche di novità, con la cessione di Asllani e la chiusura della trattativa per il francese Andy Diouf, che nelle prossime ore dovrebbe sbarcare a Milano e andare a completare il reparto di centrocampo. Non sono solo queste però le uniche novità di giornata, è arrivata infatti un’altra importante notizia.

Da quest’anno infatti il club nerazzurro ha ufficializzato la nascita dell’Inter U23, che si appresta a disputare il campionato di Serie C. Nel corso dell’estate la società ha investito molto su moltissimi nuovi talenti, che i tifosi avranno modo di conoscere nei prossimi mesi (la speranza dell’Inter è che possano un domani diventare delle importanti opzioni per la prima squadra). Nelle ultime ore, il club ha ufficializzato l’arrivo di un attaccante, questa volta un profilo di grande esperienza e più che noto agli appassionati del calcio italiano.

Inter, ufficiale l’arrivo di La Gumina: si aggregherà all’U23

L’Inter ha ufficializzato l’acquisto di Antonino La Gumina per la rosa dell’Under 23, il giocatore, noto per un passato di alto livello tra Serie A e Serie B (ha giocato, tra le altre, con la maglia di Palermo, Empoli, Como), porterà esperienza e qualità alla seconda formazione nerazzurra. L’attaccante palermitano, classe 1996, come si legge dal comunicato ufficiale del club arriva in nerazzurro a titolo temporaneo. Il giocatore arriva in prestito dalla Sampdoria, ed è reduce dalla esperienza a Cesena nella seconda parte della passata stagione (ha collezionato 12 presenze e due gol nei sei mesi trascorsi).

Ora si metterà a disposizione del tecnico Stefano Vecchi, sarà il quarto (ed ultimo) over della formazione nerazzurra, che si appresta ad iniziare la sua avventura nel prossimo campionato contro il Novara. L’arrivo del giocatore dimostra le ambizioni del progetto nerazzurro, che ha l’obbiettivo di lanciare giovani talenti, ma anche di non sfigurare nel difficile campionato. Il contributo di profili di esperienza come quelli di La Gumina, in questo senso, sarà fondamentale per raggiungere i risultati, oltre che per essere d’esempio e aiutare la crescita dei nuovi talenti nerazzurri presenti nella formazione.