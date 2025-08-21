Milan, altro colpo dopo Boniface: Tare è scatenato

Milan, nuovo colpo per i rossoneri: il ds Tare vuole regalare un altro rinforzo ad Allegri dopo Boniface.

Il Milan è certamente tra i grandi protagonisti di queste sessioni di mercato. I rossoneri sono stati tra i club più attivi, sia dal punto di vista delle cessioni (con addii pesanti come quello di Reijnders o di Theo Hernandez), che su quello degli acquisti. Sul fronte entrate, l’ultimo in ordine di lista è Victor Boniface. La trattativa con il Bayer Leverkusen è decollata nelle ultime ore, e si è chiusa sulla base di circa 30 milioni. Ora il giocatore dovrà completare il classico iter di visite mediche e firme prima di diventare ufficialmente rossonero.

Il nome di Boniface, come detto, ha messo la freccia nelle ultime ore sugli altri nomi nell’agenda della dirigenza milanista: qualche giorno fa era stato il direttore sportivo Tare a confermare l’interesse per Dusan Vlahovic e Rasmus Hojlund, ma nelle ultime ore è arrivata la virata netta sul nigeriano. Attenzione però a dare per saltate le trattative che portano ai due giocatori di Juventus e Manchester United. Il mercato è ancora lungo, e tutto in queste ultime settimane può ancora cambiare. C’è chi è pronto a scommettere su un colpo di scena.

Milan, nuovo colpo per l’attacco?

Secondo le indiscrezioni riportate da Luca Cohen sul suo canale X, il Milan, nonostante l’arrivo di Boniface, potrebbe decidere di non fermarsi ma provare a regalare a Massimiliano Allegri un ulteriore rinforzo nel reparto offensivo. Tare potrebbe dunque provare a portare un secondo attaccante a Milano.

“Non è da escludere a propri un altro attaccante” ha scritto, riportando alcune soffiate che avrebbe ricevuto negli ultimi giorni. A priori, insomma, non si dovrebbe ritenere concluso il mercato offensivo del Milan solo per l’arrivo di Boniface.

Ragazzi folle ciò che sta succedendo ma vi dico testualmente quanto ricevuto anche dopo #Boniface, molto avanzato, non é da escludere a priori un altro attaccante.

Non sono stati riportati gli eventuali nomi dei potenziali candidati, né è stato detto se i nomi emersi nelle ultime settimane sono gli stessi che la società rossonera starebbe eventualmente considerando. Tenendo conto del fatto che il Milan può contare anche sul contributo di Gimenez, non resta che aspettare e vedere quello che accadrà nelle prossime ore.