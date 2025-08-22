Consigli Fantacalcio: gli 11 giocatori da schierare per la 1a giornata di Serie A

I consigli al Fantacalcio per lo schieramento della prima formazione dell’anno: scopri gli 11 giocatori migliori da mettere in campo

Riparte finalmente la Serie A e con lei il Fantacalcio. La lunga attesa è finita e dopo 3 mesi senza campionato italiano, con una piccola parentesi dedicata al Mondiale per Club che non ha entusiasmato molti, è tempo di ripensare a una delle 5 leghe più importanti al mondo. Lo scorso anno, la Serie A è stata tra i campionati più avvincenti e la speranza è che possa esserlo anche quest’anno.

Con la ripartenza del campionato, massima concentrazione anche sul Fantacalcio. Non tutte le leghe di Italia sono già iniziate. Molte aspetteranno la fine del calciomercato e approfitteranno della sosta delle nazionali per procedere con le aste. Per chi, invece, è già pronto a mettere in campo i suoi giocatori, abbiamo voluto dedicare un focus con gli 11 consigliati per il primo turno di Serie A.

Consigli Fantacalcio, ecco chi schierare nella 1a giornata

La prima giornata di campionato ci pone davanti alcune sfide più abbordabili sulla carta, con alcuni dei top club impegnati in casa contro avversarie non di primissimo piano. Ma occhio a farsi ingannare, perché le gambe sono ancora pesanti, il ritmo non è dei migliori e le sorprese sono dietro l’angolo quando si scende in campo, in una gara ufficiale, dopo mesi.

Ecco quindi che è necessario studiare bene ogni sfida, per cercare di capire dove si possa nascondere il pericolo. Di seguito i nostri 11 nomi selezionati per questa giornata.

Portiere

Per iniziare, ovviamente, si parte dal ruolo del portiere. Per modificatore e cleansheet diventa fondamentale non sbagliare. In questa giornata ci affidiamo quindi a De Gea. Il portiere della Fiorentina è reduce da una parata monstre in Conference League e si ritrova davanti un Cagliari privato di Piccoli (che andrà proprio a Firenze) e Zortea. La squadra dovrà ancora conoscersi e potrebbe non far male subito.

Difensori

A proposito di modificatore, ecco il ruolo che può spostare nelle vostre leghe, a seconda che lo abbiate o meno. Noi abbiamo deciso di schierare 4 giocatori, ipotizzando un 4-3-3 da parte dei fantallenatori. Il primo nome scelto è quello di Dumfries. Uno dei migliori difensori al Fantacalcio nello scorso campionato, può lasciare subito un impatto nel posticipo casalingo contro il Torino del neo arrivato Baroni.

Ci affidiamo a Martin per il secondo nome della lista. Il terzino del Genoa ha chiuso lo scorso anno con 8 assist e in casa contro il Lecce può diventare un’arma pericolosissima. Il nostro terzo nome è quello di Solet, il primo centrale scelto. Garanzia da voto e anche vizio del gol, contro il Verona ci ispira molto. Chiudiamo con Hien, in casa contro il Pisa può dire la sua e dimostrare di essere l’uomo di Juric.

Centrocampisti

Dei tre nomi scelti per il centrocampo, partiamo da Pulisic. Ha segnato in Coppa Italia e potrebbe giocare nei due d’attacco nel nuovo 3-5-2 di Allegri. In casa contro la Cremonese ci aspettiamo un bonus in maniera quasi certa.

Nella copertina, abbiamo poi scelto Khephren Thuram come secondo centrocampista. Contro la squadra del suo papà può far bene e diventare un nome ancora più in hype nelle aste. L’ultimo nome scelto è quello di McTominay. Lo ritroviamo come lo abbiamo lasciato, a caccia di bonus. Pericoloso nella trasferta contro il Sassuolo.

Attaccanti

Per l’attacco ritorniamo in casa Atalanta con De Ketelaere. Sottovalutato in queste prime aste, potrebbe essere la sua partita contro il Pisa in casa. Troppo in forma Soulé, è lui il nostro secondo nome. La gara con il Bologna è complessa, ma l’argentino sta benissimo e non si può tenere fuori. Chiudiamo infine con Diao, in casa potrebbe dar fastidio alla Lazio e per noi è un terzo slot interessante.