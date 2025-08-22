Donnarumma, salta il City? C’è un club di Serie A pronto a fare follie

Gianluigi Donnarumma messo alla porta dal PSG: su di lui c’è il City, ma se salta un club di Serie A è pronto a fare follie.

La notizia della decisione da parte del PSG di “mettere alla porta” Gianluigi Donnarumma ha colto tutti di sorpresa (eufemismo). Sul club francese sono piovute numerose critiche, visto l’incredibile valore di Gigio e il ruolo di primo piano avuto nella conquista della Champions League la passata stagione. L’italiano è per molti il miglior portiere al mondo, difficile dunque pensare ad un club che sceglie consapevolmente di privarsene. Eppure il PSG, come confermato anche dal tecnico, sembra convinto nel puntare su Chevalier, e certo della decisione di volere un portiere maggiormente efficace nella costruzione del gioco.

A Gigio, non senza amarezza, non resta che trovarsi una nuova squadra, e le opzioni visto lo stipendio faraonico e la richiesta non di poco conto del PSG, che vorrebbe tra i 40 e i 50 milioni, paradossalmente non sono poi molte. Una situazione davvero incredibile per un assoluto top del ruolo. Il Manchester City sembra intenzionato a farsi avanti. Resta, però, prima da cedere Ederson, e poi da soddisfare le richieste dei parigini. La scadenza del mercato, in tutto questo, si avvicina: a Donnarumma restano una decina di giorni per trovare una nuova sistemazione. E in questo frangente, un’ipotesi è certamente molto suggestiva.

Gigio Donnarumma e l’Inter, sogno di mercato

Che l’Inter apprezzi Gigio Donnarumma non è certo un segreto. E anche il portiere e il suo entourage, negli scorsi mesi, si sono asciati andare a qualche dichiarazione più che amichevole nei confronti dei nerazzurri. Perché non sognare, dunque, un clamoroso ritorno del portiere in Italia? Soprattutto visto che i nerazzurri avevano stanziato 50 milioni per l’acquisto di Lookman, ormai naufragato, che potrebbero essere reinvestiti nel portiere.

Il problema numero uno resta il faraonico stipendio di Donnarumma, ma sino alla fine del mercato tutto può succedere: in 10 giorni tutto può cambiare, e se il City non dovesse riuscire a sferrare l’assalto decisivo potrebbero aprirsi degli incredibili scenari. I tifosi, inutile dirlo, sarebbero più che felici: non solo si porterebbero a casa il migliore portiere al mondo, ma avrebbero anche l’occasione di un piccolo (grande) “sgarro” ai cugini, che non hanno mai perdonato a Gigio l’avere lasciato Milano per accasarsi al PSG. Il futuro del portiere, ad oggi, è ancora tutto da scrivere.