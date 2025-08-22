Manna ma che succede? Dopo l’infortunio arriva un’altra disavventura incredibile: il racconto

Il direttore sportivo del Napoli è diventato protagonista di un’ennesima disavventura dopo l’infortunio al tendine d’Achille degli scorsi giorni: di cosa si tratta

Sono giorni rocamboleschi per il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna. Uno dei dirigenti maggiormente attivi in questa sessione estiva di calciomercato, che si avvicina alla sua conclusione, è finito protagonista delle notizie sui più disparati media, non per un acquisto sensazionale. Questa volta, il dirigente ha fatto parlare di sé per due episodi curiosi.

Il primo, già nelle scorse ore, quando ha iniziato a circolare la notizia di un suo incredibile infortunio. Nel mentre era impegnato con il footing, il d.s. ha avvertito un forte dolore al tendine d’Achille, tale per cui è stata necessaria addirittura un’operazione. Svolta in tempi rapidi, Manna sarà presente regolarmente a Sassuolo per la prima partita di campionato.

Manna, arriva il ritiro della patente: cosa è successo

Dopo l’infortunio, un’altra disavventura ha colpito il direttore sportivo degli azzurri. Questa mattina ha iniziato a circolare la notizia legata al ritiro della patente per uno dei dirigenti di punta del Napoli. I fatti risalirebbero allo scorso 31 luglio, giorno del compleanno di Antonio Conte.

Secondo quanto riferito, Giovanni Manna avrebbe leggermente superato il limite del tasso alcolico. Quest’ultimo, fissato a 0,5 g/l è stato lievemente superato con valore di 0,6 g/l. Si è arrivati così alla sospensione della patente, ma proprio in virtù della ridotta misura, la durata è di soli di tre mesi e non sei come riportato da alcuni organi di stampa.

Un autunno senza poter guidare, dunque, per il ds del Napoli, che riprenderà regolarmente la sua attività in auto solamente verso la fine di novembre. Una piccola disavventura dopo l’altra, che non stanno però impedendo al dirigente di lavorare sodo per costruire una squadra ancora più forte.

Il Napoli è stata di sicuro la società più attiva nel mercato estivo, ma non basta. Il club dovrà completare ancora alcuni colpi, su tutti l’arrivo del centravanti che dovrà sostituire Romelu Lukaku infortunato per 4 mesi. Il tempo scorre e la chiusura del mercato è alle porte. Riuscire a trovare il nome giusto, alle giuste condizioni, è sempre più complicato.

Il profilo di Hojlund resta quello in pole, ma trattare con lo United non è semplice. Manna continuerà a lavorare sotto traccia, per riuscire a chiudere un accordo che porti a un rinforzo di rilievo per Antonio Conte.