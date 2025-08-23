Dovbyk, quale futuro per lui: il Napoli lo segue ma sembra destinato a “tingersi di giallo”

Il futuro di Artem Dovbyk è tutto da scrivere: la Roma ha messo sul mercato il centravanti, il Napoli lo segue ma c’è un altro club in pressing

“Quello che succederà lo vedremo“. Più sibillino che mai Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa pre gara in risposta a precisa domanda su Dovbyk. Non è un mistero d’altronde che il bomber ucraino non rispecchi le caratteristiche del centravanti ideale per il tecnico. E, di conseguenza, il centravanti non è più utile alla causa giallorossa.

Di fatto è considerato messo sul mercato, con Gasperini che ha già abbracciato Evan Ferguson ed attende ora un altro bomber. Della serie: più chiaro di così, si muore. Dovbyk è stato convocato per il debutto in campionato ma sembra che spetti all’irlandese ex Brighton partire dal 1′ contro il Bologna, con l’ucraino gettato nella mischia solo in caso di bisogno.

Insomma, il colpo più oneroso della scorsa stagione relegato a comprimario semplice. Una brutta botta per il numero 9 che sta iniziando a guardarsi intorno. Le strade di Roma e calciatore, infatti, sembrano destinate inevitabilmente a separarsi ed a Trigoria pensano soltanto a come fare cassa per poi reinvestire i milioni di euro incassati per completare la rosa a disposizione di Gasperini.

Dovbyk sul mercato: Villarreal in pressing, la valutazione della Roma

Dovbyk è quindi sul mercato e tra le squadre interessate va messo obbligatoriamente il Napoli. I partenopei sono alla ricerca di un centravanti dopo l’infortunio occorso a Romelu Lukaku e stanno scandagliando varie piste. Tra queste, anche quella che conduce proprio al bomber ucraino che ha caratteristiche simili a quelle del centravanti belga anche se in gestione del pallone e potenza in accelerazione, i punti di forza di Big Rom, non è a quei livelli.

Il classe ’97 non è il piano A per il Napoli che infatti sta accelerando con il Manchester United per Hojlund ma è senza dubbio una delle primissime scelte, qualora dovesse saltare tutto con il danese. D’altronde ha alle spalle una stagione in Serie A e con la maglia della Roma, pur senza brillare, ha collezionato 17 reti in 45 presenze.

C’è, però, un’altra squadra che spinge forte: si tratta del Villarreal che ben conosce il potenziale dell’ucraino. Nelle menti della dirigenza del sottomarino giallo hanno ancora ben nitidi i gol a pioggia realizzati con il Girona due stagioni fa, valsi la palma di capocannoniere della Liga e soprattutto una storica qualificazione alla Champions League del club spagnolo.

Riportarlo in Liga è quindi la missione del Villarreal che però non ha ancora provato l’affondo. Questo perché non c’è ancora l’accordo con la Roma sulla struttura e la formula dell’operazione. I giallorossi, infatti, valutano il bomber tra i 30 ed i 35 milioni di euro, forti di un contratto fino al giugno del 2029.