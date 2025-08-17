Napoli, nuova svolta sul mercato: il ko di Lukaku ha costretto la dirigenza a farlo

Il club azzurro sta valutando un cambio di strategia sul mercato dopo l’infortunio occorso a Romelu Lukaku: dirigenza costretta a puntare su di lui

Un precampionato per intero come non gli accadeva da anni, una brillantezza che stava arrivando piano piano fino al maledetto minuto 31 di Napoli-Olympiakos. Romelu Lukaku si accascia a terra, un problema muscolare per lui costretto alla sostituzione. Un risentimento le prime indicazioni dello staff medico azzurro, in attesa degli esami che potranno confermare o meno il problema.

Il ko al polpaccio potrebbe però essere ben più serio e problematico. Di certo c’è che il belga non sarà disponibile per le prime due giornate di campionato. Toccherà quindi a Lorenzo Lucca sostenere il peso dell’attacco dei partenopei: d’altronde è stato acquistato per questo ed avrà subito la sua chance.

L’infortunio, però, non fa dormire sonni tranquilli alla dirigenza partenopea e, naturalmente, ad Antonio Conte. Un mese fuori sembra scontato per Big Rom ma i timori che si possa perdere più a lungo il numero 9 ha indotto in nuove riflessioni la dirigenza. E così, se da un lato Gutierrez è atteso domani e su Juanlu Sanchez c’è grande ottimismo, cambierà ugualmente il resto del mercato.

Napoli, non solo Gutierrez e Juanlu: spunta un nuovo bomber

Il terzino spagnolo del Siviglia è un Under e non inficia per quanto riguarda le liste, al pari di Diouf, il centrocampista messo nel mirino dagli azzurri e con cui ci sarebbe già una bozza d’intesa. Discorso diverso per Eljif Elmas. Il macedone è extracomunitario e soprattutto occuperebbe un posto in lista che il Napoli starebbe pensando di destinare ad altri.

C’è da dire che con l’arrivo di Gutierrez i partenopei sarebbero al completo. Servirebbe la cessione di Mazzocchi per aprire un altro spiraglio per un calciatore offensivo. ma, anziché il jolly Elmas, la valutazione starebbe riguardando un altro calciatore offensivo in grado di affiancarsi a Lukaku e Lucca sostituendoli ma con caratteristiche in grado di poter giocare anche accanto a loro.

E nello scandagliare tutte le opzioni, gli scout hanno ripescato un nome “vecchio”. Si tratta di Joshua Zirkzee. Il bomber olandese a Manchester non ha convinto nella sua prima stagione e gli spazi si sono ridotti ulteriormente quest’anno. Mbeumo, Cunha e Sesko gli acquisti estivi che hanno creato una sorta di sovraffollamento che nemmeno sulla banchina della metro all’ora di punta.

E così Zirkzee starebbe valutando di cambiare aria e tornare in un campionato che l’ha esaltato al massimo. Ed il Napoli Campione d’Italia guidato da Antonio Conte sarebbe una sfida più che affascinante. I Red Devils sono pronti anche ad aprire al prestito, i primi contatti sono stati già avviati ma al momento la dirigenza non affonda il colpo.

L’esito dgli esami, in tal senso, sarà decisivo: si attende anche fiduciosi in casa azzurra ma nel frattempo il piano B è già partito: Conte non vuole sorprese, tantomeno farsi trovare impreparato.