Inter, primi problemi per Diouf: i tifosi ora tremano

Nascono alcune perplessità attorno all’affare Diouf, con certe affermazioni che fanno tremare.

Il calciomercato dell’Inter si è movimentato negli ultimi giorni con l’arrivo dal Lens del centrocampista Andy Diouf. Giocatore francese che nelle ultime stagioni è stato una colonna dei “Sang et Or” e che nell’ultima stagione ha fatto vedere delle buone qualità, anche se la tecnica è da affinare.

Sicuramente l’Inter aveva bisogno di un giocatore di sostanza in mezzo al campo, con il 3-4-2-1 di Chivu che necessita di chi recupera palloni. Diouf non è di certo un giocatore che spacca le porte, con i suoi soli due gol in due anni di Ligue 1 con il Lens che ne sono la testimonianza.

Si tratta di un acquisto abbastanza a sorpresa da parte dell’Inter e forse erano molti i tifosi nerazzurri che avrebbero preferito giocatori più noti, dopo le voci su Koné dalla Roma. La curiosità attorno a Diouf è tanta, per questo motivo c’è chi ha deciso di scovare alcuni commenti dei tifosi transalpini e a ben guardare non sempre sono così lusinghieri.

“A 25 milioni è un affare”: tifosi del Lens commentano l’addio di Diouf

Una delle pagine Facebook che ha saputo raccogliere un grande seguito in questi ultimi anni tra i tifosi interisti è sicuramente “Aggiornamento quotidiano sul Demone di Piacenza”. Una pagina goliardica che era dedicata all’ex Mister Simone Inzaghi che sa prendere il calcio con serenità come dovrebbe essere, strappando spesso e volentieri un sorriso anche con le mitiche “Interviste diaboliche”.

Di recente ha deciso di pubblicare una serie di commenti direttamente dalla pagina ufficiale del Lens al di sotto del post nel quale la squadra francese annunciava la vendita di Diouf all’Inter. A ben guardare non sembra che molti siano così tanto tristi, con commenti del calibro “300 fuoricampo e 299 traguardi mancati”.

C’è chi è andato anche un po’ pesante commentando “un giocatore senza anima, senza cuore e che non farà mai nulla. Buona fortuna, non mi mancherai”. Il fatto che segnasse poco è uno degli aspetti inoltre maggiormente sottolineati e inoltre c’è chi di fatto ringrazia l’Inter. “Non capisco come l’Inter possa ingaggiarlo” e infine “Una buona vendita per 25 milioni di euro”. Naturalmente non sono gli unici e c’è anche chi ringrazia Diouf per il proprio contributo, ma sicuramente i tifosi interisti speravano in altri commenti da parte dei suoi ex sostenitori.