Lookman alla Juventus? La cessione che può favorire il grande colpo

Ademola Lookman alla Juventus? La cessione del giocatore potrebbe portare ad un clamoroso risvolto di mercato.

Il destino di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, continua ad essere in bilico. Il giocatore è stato al centro di un lungo braccio di ferro tra i bergamaschi e l’Inter: i milanesi avevano trovato l’accordo con il giocatore e offerto oltre 40 milioni per il cartellino del giocatore, ma hanno trovato di fronte un muro. La trattativa si è arenata (non senza polemica) e l’ipotesi di un arrivo alla corte di Chivu sembra definitivamente tramontata. Gli strasichi di quanto accaduto però continuano a farsi sentire.

Lookman infatti, durante le lunghe settimane di attesa, nella speranza che la trattatica si sbloccasse, non ha nascosto la sua volontà di lasciare l’Atalanta e di provare una nuova avventura, manifestando la sua rabbia per la promessa mancata dell’Atalanta (quella di lasciarlo partire in caso di offerta importante da parte di una big).

Per rendere ancora più chiara la sua posizione, ha svuotato il suo armadietto e non si è presentato al centro sportivo per gli allenamenti. Gesti che, certamente, rendono difficile pensare ad un suo reinserimento nel progetto dell’Atalanta come se nulla fosse. Il suo nome, dunque, è da tenere in forte considerazione per questi ultimi giorni di mercato, e un club in particolare potrebbe provare a farsi avanti.

Lookman, la Juventus ci pensa? Con questa cessione può arrivare l’assalto

Fuori dal centro sportivo della Juventus è ancora appeso il cartello “lavori in corso”, la dirigenza bianconera infatti è alle prese con diverse operazioni di mercato, soprattutto per quanto riguarda le uscite, per poi avere il margine di completare la rosa a disposizione di Tudor. I bianconeri sono impegnati a provare a riportare a Torino Kolo Muani, mentre sul fronte uscire è Dusan Vlahovic il grande dilemma da risolvere.

Intanto, però, c’è un altro nome che sta passando sotto traccia, quello di Nico Gonzalez. Il giocatore è ai margini del progetto bianconero, e se dovesse partire (potrebbe sbloccarsi una cessione all’Atletico Madrid), allora la Juventus andrebbe a ricercare sul mercato un profilo di qualità, in grado di portare imprevedibilità all’attacco. E Lookman, che rientra perfettamente nella descrizione, potrebbe clamorosamente tornare di moda. I bianconeri non hanno mai nascosto il loro apprezzamento, e con Inter e Napoli che sembrano ormai orientate verso altre soluzioni, la strada potrebbe essere spianata.