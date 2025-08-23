Napoli, non solo Hojlund: in mediana un super colpo dalla Ligue 1

I partenopei debuttano oggi in campionato ma la rosa è ancora da completare: non solo Hojlund come vice Lukaku, spunta un nome a sorpresa per la mediana

Quattro colpi ancora. Sono quelli necessari ad Antonio Conte per completare l’opera di ristrutturazione – profonda – del Napoli dopo lo scudetto. Partire favoriti e con il tricolore sul petto è un vero e proprio onere non da poco e non bisogna trovarsi impreparati. L’ha sottolineato il tecnico nella conferenza stampa di ieri ricordando come mai nella storia del club un tecnico abbia vinto due scudetti di fila.

Ecco perché la soglia di attenzione dev’essere altissima: il Napoli non può permettersi distrazioni, come insegna il decimo posto di due anni fa. Già sette i colpi ingaggiati, dal portiere ai difensori, dal terzino sinistro a De Bruyne – la stella polare del mercato azzurro – fino ad esterno offensivo e centravanti.

Serve, però, ancora qualche puntello nonostante l’ossatura sia stata in gran parte realizzata. Il vice Di Lorenzo è diventato ormai imprescindibile – ma la chiusura per Juanlu Sanchez è ormai ad un passo – così come un vice Anguissa, considerato come il numero 99 avrà la Coppa d’Africa in inverno. Colpi da realizzare anche a centrocampo e soprattutto in attacco, un’urgenza quest’ultima derivata dal grave infortunio occorso a Lukaku.

Rabiot per il centrocampo: primo sondaggio ma c’è una rivale

E proprio in tale ambito si sta muovendo in queste ore la dirigenza azzurra. Un sostituto di Big Rom non è semplice da trovare visto il peso specifico del numero 9 ma gli azzurri hanno individuato in Hojlund il perfetto alter ego. Il danese è il profilo preferito da Conte e la dirigenza è al lavoro per chiudere con il Manchester United.

Anche il centrocampo, però, necessita di un rinforzo. Sfumato – ma in realtà è stato mollato – Diouf, finito all’Inter, il Napoli guarda con attenzione tutte le possibili strade e scandaglia anche la pista del centrocampista eclettico, una sorta di tuttofare in grado di ricoprire più ruoli.

E nelle ultime ore è spuntata una pista davvero a sorpresa. Stando a quanto affermato da Alfredo Pedullà, gli azzurri avrebbero sondato il terreno con mamma Veronique per Adrien Rabiot. Il francese, classe ’95, è in uscita dall’Olympique Marsiglia dopo solo un anno per aver litigato con De Zerbi e cerca sistemazione.

L’Italia e la Serie A le conosce bene per aver vestito la maglia della Juventus per cinque stagioni. Ben 10 reti in stagione il suo massimo score in bianconero, Rabiot vedrebbe di buon occhio un ritorno nel nostro campionato e l’approdo in un club che disputa la Champions League e gli può permettere di giocare ad alti livelli sicuramente lo ingolosisce.

Al momento nessuna trattativa è partita ma il Napoli ha effettuato solo un sondaggio con la mamma-agente del centrocampista. Di certo si tratta di un centrocampista eclettico, in grado di giocare in tutti i ruoli della mediana, da play fino a mezz’ala o trequartista, con ottimi tempi di inserimento.

In carriera, poi, ha anche occupato una porzione di campo più decentrata, partendo sulla fascia. Erano i tempi della Juve di Allegri, con il tecnico livornese che aveva in lui un vero e proprio pallino. E proprio il Milan può essere una rivale da temere nella corsa al francese: i rossoneri devono completare la rosa, manca ancora un colpo in mediana e Max vorrebbe quasi a tutti i costi uno dei suoi calciatori preferiti.