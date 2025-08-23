UFFICIALE – Boniface, smentita una notizia dai fatti: ora il Milan ha un problema in più

Le visite mediche, la tribuna, l’attesa dell’esordio. E poi, all’improvviso, un rischio che torna a bussare alla porta. Il futuro di Boniface con il Milan non sarà solo una questione di campo

Victor Boniface sta completando le sue visite mediche con il Milan: resta ancora qualche perplessità legata ai suoi problemi al ginocchio (ha avuto due rotture di legamento crociato) e quindi gli esami sono un po’ più approfonditi.

Se poi dovesse risultare tutto ok non ci saranno più ostacoli al tesseramento dell’attaccante nigeriano, che in caso di esito positivo potrebbe assistere a Milan-Cremonese direttamente dalla tribuna per poi scendere in campo nella seconda giornata di campionato.

Un trasferimento controverso, quello di Boniface con il Milan. Stiamo parlando di un attaccante importante, in Serie A può fare molto bene, ma che lascia comunque delle perplessità. Non solo per i problemi fisici (ricordiamo che le rotture del crociato risalgono a quasi 5 anni fa), ma anche per un temperamento non sempre irreprensibile e per qualche episodio che ha segnato la sua carriera.

Tutti aspetti che il Milan ha scelto di mettere da parte, convinto che non possano inficiare un’operazione del genere. Del resto capita a molti giocatori di avere inciampi, infortuni, cadute di percorso. C’è però un problema in più che aspetta i rossoneri con l’anno nuovo.

Boniface convocato in Nazionale: c’è anche il rischio Coppa d’Africa

Parliamo di un’ipotesi che sembrava scongiurata dalle voci di un presunto attrito tra Boniface e il ct della Nigeria. Si era detto che fosse fuori dai piani, che non ci fosse per lui spazio in nazionale.

Una notizia già smentita, che ora trova conferma ufficiale nei fatti: l’ormai ex attaccante del Bayer Leverkusen è stato convocato dalla Nigeria per il prossimo raduno, insieme ad altri protagonisti o ex protagonisti della Serie A come Lookman e Osimhen.

Le Super Eagles hanno un attacco atomico, quindi non è detto che Boniface trovi molto spazio in Coppa d’Africa, anche perché finora conta di fatto solo 13 presenze internazionali. Ma la possibilità che debba partire e restare lontano da Milano per un mese intero è concreta. E questo cambia parecchio le carte in tavola.

Il Milan si ritroverebbe senza il suo nuovo centravanti in pieno inverno, nel cuore della stagione. È un problema che conoscono bene tutte le squadre con calciatori africani in rosa, un appuntamento che ogni due anni spacca i piani e costringe gli allenatori a reinventarsi. La Coppa d’Africa arriva sempre quando il campionato è nel vivo, ed è da sempre un fastidio enorme per i club europei.

E se Boniface va in Coppa D’Africa? Le opzioni per il Milan

Stavolta tocca anche ad Allegri, che dovrà fare i conti con una possibile assenza prolungata della sua punta. Non è un dettaglio, non è una parentesi: un mese senza Boniface pesa, soprattutto se non dovessero esserci alternative pronte a raccogliere il testimone.

Alla fine si vedrà se Boniface sarà titolare nella Nigeria o meno, se resterà più tempo in panchina che in campo. Ma per il Milan poco cambia: il rischio di perderlo a gennaio è reale. E non si può fingere che non esista. Ecco perché, insieme a lui, dovrà necessariamente arrivare un’altra punta.

Boniface porta forza e talento, ma insieme anche l’incognita di un’assenza annunciata. Per i rossoneri la vera sfida comincia adesso: farsi trovare pronti nel momento in cui l’attaccante dovrà volare via.