Disastro Milan, mercato ancora da completare: i nomi in pole per rinforzare la rosa di Allegri

I rossoneri hanno iniziato nel peggiore dei modi la nuova stagione con la sconfitta contro la Cremonese: servirà un intervento urgente sul mercato

Un inizio shock da parte del Milan: la sconfitta per 2-1 in casa contro la Cremonese ha messo in evidenza subito delle lacune ancora gigantesche che la rosa presenta dopo l’ottavo posto della scorsa stagione. Con Fonseca prima e Conceicao poi, il club non è riuscito a mantenere alto l’orgoglio e la storia del club, sprofondato in una stagione pessima.

Il ritorno di Allegri faceva presagire un’inversione di rotta, ma il mercato ha raccontato altro. Via Reijnders e Theo Hernandez su tutti, con l’arrivo di Estupinian e Jashari, non di certo all’altezza dei predecessori. In difesa si trema ancora, anche dopo l’addio di Thiaw e l’arrivo di De Winter (non in campo ieri ndr). Davanti, senza Leao infortunato, non si segna, con Gimenez in enorme difficoltà.

Milan, settimana decisiva: Tare ancora a lavoro

Indizi che arrivano dopo 90 minuti pessimi e che spingeranno Igli Tare ad accelerare i tempi sul mercato in quest’ultima settimana. La rosa del Milan è ancora incompleta, nonostante 100 milioni investiti con gli arrivi, tra gli altri, anche di Modric e Ricci. Non può bastare così.

La prima grana da risolvere sarà ovviamente quella del centravanti. Con Boniface che non ha convinto a livello fisico, dopo ben 3 visite mediche, restano in pista i nomi di Vlahovic e Hojlund. Per l’attaccante della Juventus ci sarà tempo fino alla fine del mercato, dato che è in uscita dai bianconeri, ma andrà trovato l’accordo economico con club e giocatore.

Sul centravanti del Manchester United, invece, di tempo ce n’è molto meno. Il Napoli, infatti, lo ha scelto come sostituto di Lukaku dopo il brutto infortunio che lo terrà fuori fino a gennaio. La trattativa è in stato avanzato, anche se le parti non hanno ancora raggiunto un punto di incontro sulla formula.

Hojlund vorrebbe trasferirsi a titolo definitivo al Napoli, che invece aveva aperto a un prestito con diritto e non obbligo di riscatto. Le parti sono in costante dialogo. Per il Milan ci sarà da definire anche l’arrivo di un altro difensore, con Demiral preso in considerazione nelle ultime ore. Restano vive anche le ipotesi di Rayan come ala e di un centrocampista, ancora non chiaro chi, per rinforzare il reparto. Il countdown è iniziato, ma la stagione rossonera va salvata prima di subito.