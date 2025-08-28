Il Milan corre ai ripari: doppio acquisto in arrivo, Allegri in un colpo rinforza due reparti

Il Milan è pronto a rinforzare la rosa: Allegri avrà subito due colpi, Tare e Furlani alla stretta finale

Certe sconfitte non possono che far bene, sono addirittura salutari. Era accaduto l’anno scorso al Napoli, nell’esordio in panchina di Antonio Conte: 0-3 contro il Verona, un impatto devastante moralmente. Una sconfitta che spinse De Laurentiis ad intervenire sul mercato: arrivarono David Neres ma soprattutto McTominay e Lukaku e sappiano tutti com’è finita.

Una sconfitta che fece rumore, proprio come quella del Milan contro la Cremonese. Di impatto, perché perdere contro una neopromossa non è mai piacevole, soprattutto se devi riscattare una stagione opaca conclusa senza qualificazione alle coppe. Max Allegri ha lanciato l’allarme nell’immediato postgara ed anche alla dirigenza nel vertice a Casa Milan andato in scena domenica.

Il tecnico ha evidenziato nuovamente la necessità di rinforzi in tutti i ruoli, almeno uno per reparto: l’attaccante è una necessità, al pari del difensore, pedine fondamentali per completare una rosa che ha nella qualificazione alla prossima Champions League l’obiettivo minimo.

Un difensore per Allegri: arriva dalla Premier

I due gol incassati dalla Cremonese hanno evidenziato la necessità di arricchire il reparto arretrato di almeno un’altra pedina, escluso ovviamente De Winter già acquistato e quasi pronto al debutto. L’ultimo nome finito nel mirino della dirigenza di via Aldo Rossi è Manuel Akanji, 30enne centrale del Manchester City.

Il calciatore è in uscita dai Citizens, fuori dal progetto di Pep Guardiola, ed è considerato un profilo ideale anche in virtù della sua vasta esperienza internazionale. Non c’è solo il Milan, però. Sul calciatore, infatti, c’è anche il Galatasaray che peraltro aveva anche trovato l’accordo con il Manchester City per un trasferimento sulla base di 15 milioni di sterline, circa 17,5 milioni di euro.

Milan, caccia all’attaccante: non solo Vlahovic, si cerca in casa Chelsea

Il Milan, però, lavora anche sull’attaccante. Il preferito di Max Allegri è Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus con il quale la trattativa è ancora in corso. C’è da lavorare ancora con la Juventus, manca l’accordo al momento per quanto riguarda l’ingaggio.

Ecco perché è spuntata l’opzione relativa a Nkunku: l’attaccante è in uscita dal Chelsea e l’affare può decollare nei prossimi giorni. I londinesi non contano più sul bomber francese e chiedono 40 milioni di euro: una cifra che al momento il Milan non vuole mettere sul piatto.

La dirigenza di via Aldo Rossi si è per il momento fermata a 30 più bonus: una forbice ampia che però dovrà essere ridotta quanto prima, considerato come lunedì il mercato chiuderà.