Milan, gli ultimi regali per Allegri: arrivano nuovi rinforzi. Mossa in extremis di Tare

Dopo la vittoria di Lecce, la dirigenza rossonera è pronta ad accontentare le richieste del tecnico toscano: in arrivo delle mosse in extremis

In Salento il Milan torna a respirare dopo una settimana complicata. La formazione rossonera a Lecce si è imposta per 2-0, merito soprattutto di un secondo tempo all’altezza delle aspettative. Il ritrovato Loftus-Cheek e la certezza Pulisic hanno incanalato la gara sui binari giusti. C’è ancora molto su cui lavorare per Massimiliano Allegri, ma la sosta, sotto questo punto di vista, può giovare.

Non solo quella, anche le ultimissime ore di calciomercato. La rosa a disposizione del tecnico leccese, infatti, risulta ancora incompleta e il ds Igli Tare vorrebbe accontentare le sue richieste. La possibilità di qualche colpo in extremis a sorpresa, potrebbe reinserire il Milan in piena corsa Champions e magari anche per qualche obiettivo ancora più prestigioso.

Milan, arrivano i rinforzi per Allegri? I colpi last minute di Tare

Il primo nome resta quello di Adrien Rabiot. Il pressing del Milan sta portando infatti i primi frutti. Nella giornata di ieri c’è stato un contatto tra la dirigenza rossonera e la mamma-agente Veronique. Per il momento, non ci sono segnali di trattativa. Il messaggio arrivato dall’altra parte del telefono, però, è sicuramente incoraggiante.

Nel corso della chiamata, per la prima volta la procuratrice dell’ex Juventus ha aperto al trasferimento. Cambio di rotta netto rispetto a qualche giorno qua quando, malgrado la rottura con il Marsiglia, Rabiot non ne voleva sapere di lasciare.

Parallelamente al ruolo di centrocampista, potrebbe muoversi ancora qualcosa in attacco. Gimenez sembra destinato a restare in rossonero, ma ci sono chance di non vederlo come unico attaccante in rosa. Il Milan potrebbe trattenere Gimenez e scegliere di formare un tandem in attacco insieme a Dovbyk. In un’operazione con acquisto cash da parte dei rossoneri, che si dovrebbe aggirare intorno ai 25-30 milioni di euro.

Nkunku, infatti, non è ritenuto una prima punta pura e per questo si starebbe aprendo la possibilità di un ulteriore arrivo. Più difficile l’arrivo di Vlahovic, invece, che sembra destinato a restare alla Juventus. Infine, Tare, potrebbe regalare un altro difensore ad Allegri dopo De Winter. Ore caldissime, dunque, per allungare una rosa che sembra ancora scarna a 2 giorni dalla fine del mercato.