Addio Acerbi, decisione definitiva dell’Inter a fine mercato

Acerbi, arriva la decisione definitiva dell’Inter: l’avventura del difensore è arrivata ai titoli di coda.

Francesco Acerbi è stata una delle chiavi dei successi recenti dell’Inter. Il difensore è stato uno dei fedelissimi di Simone Inzaghi nelle sue annate in nerazzurro, impreziosendo la sua avventura a Milano con prestazioni scolpite nella mente dei tifosi. Arrivato dalla Lazio nel 2022 a fari spenti, si è preso la ribalta a più riprese, le gare di spessore in questi anni non sono mai mancate. La carta d’identità, però, non gioca a favore del difensore: la qualità del centrale italiano è fuori discussione, ma i problemi fisici manifestati lo scorso anno e l’età ormai avanzata impongono importanti riflessioni all’Inter, anche perché ad alternarsi con lui è Stefan De Vrij, altro giocatore di assoluto valore, ma non certo più giovanissimo e non esente anche lui da qualche stop per infortunio.

La difesa nerazzurra, insomma, ha bisogno di forze fresche e di nuovi innesti che possano traghettare nel futuro la retroguardia. Se è vero che anche Cristian Chivu sembra avere iniziato la sua avventura da tecnico dell’Inter continuando ad affidarsi ad Acerbi, per il futuro la dirigenza nerazzurra sembra avere già deciso il da farsi.

Acerbi, addio già scritto: lascerà l’Inter

Sembrava che già quest’anno potesse essere l’anno stabilito per l’addio di Francesco Acerbi all’Inter. La società invece pare avere accantonato l’idea di investire già da questa stagione in un nuovo centrale di difesa (si era parlato a lungo di un interesse per Leoni), e in questo avvio di campionato Chivu a conferma di questo è ripartito da dove Inzaghi aveva lasciato: dalla titolarità di Acerbi. Dal prossimo anno, però, le cose cambieranno.

Acerbi ha infatti un contratto in scadenza nel 2026, e la società non sembra avere alcuna intenzione di rinnovarlo nonostante le garanzie che al momento il difensore continua a dare dal punto di vista tecnico. Con ogni probabilità, salvo sorprese, sarà dunque l’ultimo saluto alla Milano nerazzurra per Acerbi, che la prossima estate dovrebbe svincolarsi. Si vedrà se per trovare una nuova sistemazione da cui ripartire, oppure per appendere gli scarpini al chiodo dopo una stagione di successo. Quel che è certo, è che non sarà certo semplice per la dirigenza interista trovare un difensore in grado di raccogliere il testimone di Acerbi, che nelle ultime stagioni ha dimostrato di poter rivaleggiare senza problemi con i più grandi attaccanti del mondo.