Perché la Juve ha rinunciato a Kolo Muani: Tudor avrà il terzo centravanti, la decisione del club

Kolo Muani non arriverà alla Juventus: i bianconeri hanno chiuso con un altro attaccante, accontentato Tudor che nell’ultimo giorno accoglie due top player

Un’estate in cui non si è parlato d’altro. Fiumi di inchiostro, pagine intere di giornali e siti web. Analisi, opinioni e quant’altro su come la Juve potesse acquistare Kolo Muani. D’altronde l’impatto del francese sul mondo Juve da gennaio a giugno è stato devastante: una serie di gol e prestazioni più che convincenti, otto in Serie A in cinque mesi, 10 se consideriamo anche il Mondiale per Club.

Da Thiago Motta a Tudor, da Giuntoli a Comolli tutti concordi: Kolo Muani va acquistato, senza sé e senza ma. Dalle parole ai fatti, però, ci passa il mondo e l’abbiamo scoperto. Ostacolo duro il PSG, che non è mai sceso da quota 50 milioni anche per non realizzare una minusvalenza.

La Juve ha provato quasi in tutti i modi ad acquistarlo, proponendo anche prestito oneroso ed obbligo di riscatto senza però trovare l’accordo con il club transalpino. Ed a nulla è valsa la volontà del centravanti che ha pure rifiutato ogni proposta per rivestire il bianconero. La speranza, fino all’ultimo giorno di mercato, si è però spenta definitivamente sulle mosse del club bianconero.

Juve, Openda sarà il nuovo bomber: le cifre dell’operazione

Tudor ha sempre chiesto un centravanti e la dirigenza bianconera, ringalluzzita anche dalle due vittorie nelle prime di campionato, ha accelerato per gli obiettivi prefissati. E così chiusura per Edon Zhegrova, il nuovo esterno che rinforzerà la squadra bianconera: una preziosa pedina per il croato considerato come l’ex Lille possa giocare sia come esterno a tutta fascia a destra ed a sinistra che come laterale offensivo finanche seconda punta.

E se Vlahovic continua a segnare e ad essere decisivo e Jonathan David sta mostrando il suo valore, la Juve ha ugualmente chiuso per un altro bomber. Il mirino si è però spostato in Bundesliga, in casa Lipsia. Nel club della Sassonia c’è Lois Openda, attaccante belga finito nel mirino anche del Milan nei giorni scorsi, prima che i rossoneri acquistassero Nkunku.

Classe 2000, Openda arriverà a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligatorio al verificarsi di alcune condizioni che sono raggiungibili facilmente per una valutazione totale di 40 milioni di euro. Il bomber belga è arrivato in Bundesliga nell’estate del 2023 per 40 milioni versati al Lens: in 93 presenze, 41 gol e 18 assist. Sono tre, invece, le reti in 27 presenze con la maglia del Belgio.

Sarà quindi Openda il nuovo rinforzo della Juve. Da qui la decisione della Juve di abbandonare definitivamente la pista relativa al francese. Il belga costerà decisamente di meno rispetto a Kolo Muani ed i gol a raffica di Vlahovic hanno convinto i bianconeri a puntare ancora sul serbo.

Comolli l’aveva spiegato: Dusan resterà in bianconero in questa stagione. Insomma, Openda andrà a completare un reparto con Vlahovic e Jonathan David: ben assortito, forse addirittura extralarge. Da qui la decisione di rinunciare definitivamente a Kolo per non appesantire ulteriormente il bilancio.