Serie A, si chiude il calciomercato: la top 11 degli acquisti last minute con il maggior valore

Il calciomercato in entrata si è concluso per il campionato italiano. Scopri quali sono stati gli 11 acquisti last minute con il maggior valore

Un’altra sessione estiva di calciomercato si è conclusa e sono stati numerosissimi i colpi messi a segno dalle 20 squadre di Serie A. Da quelli più rumorosi come Kevin De Bruyne, a quelli più vintage come Dzeko e Albiol, passando anche per quelli più esotici come Ramon o Gronbaek. I club italiani non si sono risparmiati, accompagnandoci per tutta l’estate.

Grazie all’aiuto di Transfermarkt, siamo riusciti a risalire a una vera e propria formazione, composta dagli 11 giocatori con il maggior valore di mercato, acquistati tutti nell’ultima settimana di trattative. Più precisamente in 8 giorni, tenendo in considerazione anche la giornata odierna, quella che ha visto la conclusione definitiva di tutti gli affari.

Calciomercato di Serie A, la top 11 last minute: affari super

Come detto, ci siamo voluti soffermare su quei nomi approdati in Italia solamente negli ultimissimi giorni di mercato. Siamo così riusciti a creare una formazione completa, che presenta una serie di calciatori di altissimo livello, soprattutto dal centrocampo a salire.

Se per la porta, infatti, ci accontentiamo di Tornqvist, portiere dal valore di 1,3 milioni di euro acquistato dal Como, già in difesa il discorso si accende. A destra c’è l’affare Bella Kotchap, chiuso dal Verona. Giocatore dal valore di 9 milioni di euro che rinforzerà i gialloblu. Al centro spazio a Ziolkowski, valore di mercato 4 milioni e potenziale futuro titolare nella Roma di Gasperini.

Chiude il terzetto difensivo Tsimikas, alternativa ad Angelino, sempre nella Roma, il cui valore di mercato Transfermarkt raggiunge addirittura i 18 milioni di euro. A centrocampo abbiamo dovuto schierare 4 nomi di altissimo profilo. Si parte con Zhegrova alla Juventus, che abbiamo adattato a esterno destro più largo per riuscire a coinvolgere più nomi possibili. Il suo valore è di 25 milioni.

In mezzo al campo si affiancheranno Asllani e Rabiot, con valori rispettivamente di 13 e 25 milioni. Rinforzi cruciali per Torino e Milan. Saranno titolarissimi per tutto l’anno e potranno dare anche una svolta dopo le scorse stagioni più opache. Chiude il quartetto di centrocampo Elmas e i suoi 14 milioni di valore. Largo a sinistra per via della sua duttilità. Farà comodo al Napoli.

In avanti schieramento a tre, con Nkunku e i suoi 35 milioni di valore, posizionato sulla destra. Ennesimo rinforzo di un Milan che vuole fare sul serio. A sinistra mr 50 milioni di valore Openda, che alla Juventus giocherà sicuramente più centrale. Come prima punta abbiamo ovviamente inserito Hojlund, sostituto dell’infortunato Lukaku, con un valore di 35 milioni per Transfermarkt. Una formazione di tutto rispetto, che soprattutto nelle zone più offensive del campo potrebbe competere per grandi traguardi in Italia.