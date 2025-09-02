Lookman, il caso è ancora aperto: spunta una nuova soluzione a mercato concluso

L’attaccante è rimasto all’Atalanta, ma il suo caso resta ancora in bilico: cresce l’ipotesi di una nuova soluzione a calciomercato ormai concluso

Un’estate intera a parlare del suo futuro, ma alla fine Ademola Lookman è rimasto a Bergamo. La rottura con la società, la richiesta d’addio e quella promessa fatta all’Inter, che poi non si è materializzata in nulla di concreto. Settimane di dialoghi, rumors e quella voglia di vivere una nuova avventura, sempre con il nerazzurro addosso.

Le speranze di Lookman, però, sono state bruscamente deluse già ad agosto, quando l’Inter si era ormai tirata indietro dalla trattativa. Nessun accordo con l’Atalanta per il trasferimento, per una differenza di pochi milioni che sono però stati decisivi per la mancata operazione. Una vicenda che ha inasprito i rapporti tra le parti, con un reintegro che appare molto complesso.

Lookman come Osimhen: quando la Turchia diventa la salvezza

Dopo due pareggi contro Pisa e Parma, l’Atalanta è chiamata a una svolta. Ivan Juric avrebbe un disperato bisogno del ritorno in campo di Lookman, ma le strade tra il nigeriano e la Dea sembrano sempre più lontane e su traiettorie opposte.

Con un contratto in scadenza nel 2027, trattenere il giocatore, ma lasciandolo in tribuna, sembra un’ipotesi sempre più complessa da realizzare. Eppure l’Atalanta si è opposta a qualsiasi tipo di cessione in prestito, persino al Bayern Monaco. Lookman andrà via solo a titolo definitivo, oppure resterà in rosa.

Un’ultima occasione, però, l’attaccante ce l’ha. Esattamente come avvenuto lo scorso anno per Victor Osimhen, suo connazionale, il Galatasaray starebbe valutando l’acquisto dell’attaccante della Dea. Un’ipotesi super last minute, a settembre, analoga a quella che è avvenuta con l’ex centravanti del Napoli.

In Turchia, infatti, il mercato chiuderà addirittura tra 10 giorni, ovvero il prossimo 12 settembre. Questo permetterà ai giallorossi di tentare un assalto concreto e con ancora del tempo a disposizione, per convincere l’Atalanta. Servirà la solita offerta intorno ai 55 milioni di euro, ma dopo la spesa per Osimhen è impensabile immaginare un versamento cash immediato.

Quello che potrebbe risultare più probabile è un pagamento dilazionato, un prestito oneroso con obbligo di riscatto o un nulla di fatto. Lookman dovrà poi aprire alla pista turca, ma la presenza di Osimhen potrebbe favorirlo. La telenovela non si è ancora conclusa, dunque, e verrà portata avanti ancora per un po’.